От изучения редких диалектов до использования искусственного интеллекта в филологии. В Беларуси стартовала Неделя родного языка. В Институте языкознания Национальной академии наук – с научно-практического семинара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сохранить и приумножить национальное достояние в цифровую эпоху? Этот вопрос стал центральной темой. Эксперты обсудили проблемы популяризации и развития белорусского языка и представили свои разработки. Многие из них доказывают, что «мова» успешно осваивает цифровое пространство.

Сергей Дубовик, главный редактор газеты «Навука» НАН Беларуси:

Полтора года назад я в инициативном порядке занялся исследованием нейросети, искусственного интеллекта. И мне было интересно, как бы нейросеть спела мои стихи, которые я еще писал в студенчестве на журфаке. Сегодня, к Году белорусской женщины, у меня уже на YouTube есть целый альбом, который написан с помощью нейросети на стихи мои, на стихи классиков.

Игорь Копылов, директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Наш Інстытут падтрымлівае традыцыі, закладзенныя яшчэ нашымі папярэднікамі. Разам з тым, развіваючы новыя тэхналогіі. Я хачу назваць такія праекты, якія мы ўжо рэалізоўваем, гэта стварэнне сінтэзатара маўлення на беларускай мове. Для тых, хто хоча карыстацца беларускай мовай і выкарыстоўваць у аўтамабільным навігатары, пры трыманні грошай у банкамаце, або для людзей, якія маюць пэўныя абмежаванні. Таксама ў нас створаны фанетычны канвэртар, які дазваляе канвертаваць беларускія словы ў фанетычную міжнародную сістэму, якая выкарыстоўваецца ў сістэме адукацыі.

На протяжении недели по всей стране будут организованы творческие марафоны, квизы, литературные гостиные, пройдут встречи с писателями. Завершится цикл праздничных мероприятий 21 февраля в Международный день родного языка. А накануне состоится Республиканский диктант, к которому ежегодно присоединяются тысячи человек. В этом году текст будет посвящен образу белорусской женщины.