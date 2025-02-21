«Родная мова – душа народа». Святкаваннi з нагоды Дня роднай мовы прайшлі ў МДЛУ

Падтрымалі матчына слова і ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. У ВНУ адбылося маштабнае мерапрыемства «Родная мова – душа народа». У ім прынялі ўдзел студэнты кожнага факультэта. Гледачы канцэрта былі ў захапленні ад «Полькі», а затым выступіў хор. Таксама беларускія і замежныя студэнты прадставілі песні і вершы на сваіх родных мовах, уключаючы арабскую, нямецкую, кітайскую, карэйскую і нават рэдкую мову кічуа.

Ху Юнь Кунь, выкладчык Інстытута Канфуцыя МДЛУ: Мне нравится Беларусь. На улице чисто, широкая дорога. Народ очень добрый и щедрый.

Сон Сон Хёк, студэнт МДЛУ: Просто хотелось, чтобы большему количеству людей понравилась китайская культура, китайский язык. Надеюсь, больше людей будут изучать китайский. Для нашей дружбы.

Алена Ігнатовіч, прарэктар па вучэбнай рабоце ў сферы міжнароднага супрацоўніцтва і інтэрнацыяналізацыі адукацыі МДЛУ:

Наши студенты, белорусские студенты, которые сегодня будут выступать, как раз таки будут культурно, просветительски помогать молодым людям лучше осознавать вот эту нашу ментальную сторону, душу нашего народа. То есть не только обучать средству коммуникации, но и создавать возможности для продвижения своего. Это залог лингвистического образования.

Мерапрыемства стала сапраўдным святам лінгвістычнай разнастайнасці, якое падкрэслівае важнасць захавання культуры і павагі да роднай мовы. А такія падзеі спрыяюць умацаванню сяброўства паміж народамі і фарміруюць павагу да традыцый розных краін.