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Новости по тегу #Домашние животные

В Гродно 45-летнего мужчину задержали за жестокое обращение с животным
09 октября 2026 14:56

В Гродно 45-летнего мужчину задержали за жестокое обращение с животным

В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?
28 августа 2026 08:03

В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?

В Беларуси появилась первая в стране ветклиника на колесах
23 августа 2026 08:03

В Беларуси появилась первая в стране ветклиника на колесах

Благотворительный забег для собак «Лохматый марафон» прошел в Минске
16 августа 2026 13:40

Благотворительный забег для собак «Лохматый марафон» прошел в Минске

Регистрация, внесение в реестр – как изменится работа ветклиник в Беларуси
12 июля 2026 17:51

Регистрация, внесение в реестр – как изменится работа ветклиник в Беларуси

В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием
23 июня 2026 07:13

В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений
15 июня 2026 17:54

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений

Как подготовить питомца к разлуке на время отпуска – объяснила ветеринарный врач
12 июня 2026 10:05

Как подготовить питомца к разлуке на время отпуска – объяснила ветеринарный врач

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко
01 июня 2026 17:56

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко

«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет
31 мая 2026 17:10

«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены
20 мая 2026 17:30

Питомца вылечить дороже, чем человека? Эксперт назвал реальные цены

Кладбища домашних животных запрещены в Беларуси. Узнали, как похоронить питомца законно
03 мая 2026 17:05

Кладбища домашних животных запрещены в Беларуси. Узнали, как похоронить питомца законно