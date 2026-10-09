Новости по тегу #Домашние животные

В Гродно обычное застолье закончилось гибелью собаки и уголовным делом.
Одно из ключевых нововведений – регистрация кошек может стать добровольной.
Передвижной медицинский комплекс оснащен всем необходимым для диагностики и лечения животных, а на его борту дежурит квалифицированный ветеринарный врач и работает полноценная экспресс-лаборатория.
На дистанцию вышли четвероногие участники разных пород – от крошечных шпицев до статных овчарок.
На сегодня решение о лицензировании окончательно не принято. Правительство и депутаты пытаются найти оптимальное решение.
Учреждение уже принимает пациентов в дневном режиме и предлагает широкий спектр услуг – от общей практики и хирургии до узкопрофильных направлений.
Оформить документы на кошку или собаку можно при личном посещении филиала службы «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал.
Если вы отдаете питомца друзьям, совершите пару визитов на несколько часов. Этого достаточно, чтобы ваш четвероногий друг познакомился с обстановкой, пока его хозяин находится рядом.
«Буквально недели две – мы откроем по улице Ангарской новую клинику».
Травы и будок также на территории не оказалось, зато полно каких-то бочек, мусора и деревянных паллет. А еще резкий запах.
«Один день, одни сутки койко-место в реанимации – 1700 рублей».
По закону самостоятельное захоронение грозит штрафом, верхняя планка которого больше 1000 белорусских рублей. Но есть альтернатива!
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00