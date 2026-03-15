Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца

Мы умеем анализировать цены, а как обстоят дела со своими поступками? Часто ли мы рефлексируем и оглядываемся назад – буквально. Судя по тому, во что превратились наши дворы, небольшие парки и скверики – нечасто. Только посмотрите на эту картинку. По улице сложно пройти, чтобы в прямом смысле не вляпаться. Исходы собачьих прогулок особенно были заметны на снегу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас он сошел, но осадочек, как и те самые исходы, остались. Почему владельцы собак перекладывают «грязную» работу на окружающих и что за это грозит – разбиралась Элла Маркевич.

– Владельцы собак в этом году выше всех похвал. Так изысканно засрать улицы – это нужно умудриться. – Ребят, куча на куче. Пожалуйста, убирайте за своими питомцами, это как минимум неприятно. Весна пришла, снег ушел и обнажил проблему, которая год от года становится все острее. Тротуары, парки, детские площадки – прогулка по городу превращается в полосу препятствий. Видеоролики с жалобами на неубранные «сюрпризы» четвероногих друзей собирают сотни тысячи просмотров. И тут мнения разнятся: одни пользователи встают на защиту собаководов, другие предлагают штрафовать нерадивых хозяев прямо на «месте преступления». – К сожалению, видимо, наши люди, кроме как рублем, наказание больше по-другому не понимают.

Рублем – аргумент суровый и относительно новый. Только в конце 2025 года рекомендация убирать за своими питомцами переросла в юридическое требование – с ощутимыми финансовыми последствиями за нарушение. Так, минимальный штраф – 45 рубля. Те, кто попадется второй и третий раз – рискуют и вовсе потерять сумму в шесть сотен рублей. Ведь если о чистоте двора не позаботится хозяин животного – это придется делать городским службам.

На каждую прогулку я беру с собой вкусняшки, пакетики. Судя по тому, сколько всего тут на земле, я делаю вывод, что много безответственных каких-то владельцев собак. Я считаю, это неправильно. Бизнес уже давно подстроился под запросы сознательных владельцев. В одной из крупнейших столичных зоосетей признаются: пакеты для уборки – товар номер один в своем сегменте. Тысячи упаковок в месяц разлетаются по стране, и спрос не падает.

Евгений Станевич, руководитель розничной сети:

Семь копеек за один пакет, в моем понимании, недорого. Дорого для кого-то? Ну, это уже решать людям. Никто же не смотрит на цену одного пакета. Все смотрят на цену общего. Семь рублей. Параллельно с ростом сознательности граждан, меняется и городская среда. В Минске сегодня оборудовано более 120 специализированных площадок для собачьих радостей. Целые спортзалы под открытым небом с современными тренажерами. В Заводском районе такое пространство появилось в прошлом году: 300 квадратов, ограждение, балансиры и горки. Словом, созданы все условия. Или почти все…