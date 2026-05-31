«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет
Одна история на этой неделе буквально взорвала соцсети. И, надо признать, не без причины. Посетители «Дукорского маёнтка» опубликовали кадры животных, состояние которых вызвало серьезные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями.
И это не единственная история в защиту животных, которая на неделе потрясла интернет. Минчанка Александра пожаловалась на «горе-заводчицу» собак.
Собаки содержатся в ужасных условиях, во дворе, без травы и выгула. Корм – шкуры с мясокомбината, тухлая рыба, вонь рядом с домом ужасная. И это все возле 6-й гимназии.
Алеся Иванова, корреспондент:
Комаровское кольцо. Самый центр города. Справа от меня – гимназия. Слева – частный дом. О том, что здесь проживают собаки, уже понятно по лаю. Но что на самом деле скрывается за закрытыми дверьми?
Но лично пообщаться с хозяйкой дома нам не удалось. Узнав в нас сотрудников ТВ, заводчица, мягко говоря, намекнула, что разговаривать не собирается. И пусть разговора не получилось, краем глаза нам все уже удалось заглянуть через забор.
На участке мы насчитали больше десятка собак, в основном породы чау-чау. В глаза сразу бросился внешний вид питомцев – грязные, нечесаные – они явно не только на самовыгуле, но и самообслуживании. Травы и будок также на территории не оказалось, зато полно каких-то бочек, мусора и деревянных паллет. А еще резкий запах, который и смутил 12-летнюю ученицу той самой гимназии – Аделину. Именно с ее рассказа и началась история, вызвавшая общественный резонанс.
Аделина Кириковская, жительница Минска:
Когда я его в первый раз увидела, там лежали какие-то пакеты. Я посмотрела и там лежали отходы, хлеб из нашей столовой. Пришли с бабушкой туда, прикинулись, что хотим купить щенка, и спросили: почему вы не моете собак? Она говорит: нет смысла. Если будете покупать щенка, то покупайте прививки ему сами.
Как оказалось, впервые о недопитомнике заговорили еще несколько лет. Тогда владелица обещала устранить нарушения и отказалась от предложенной помощи. И надо сказать, какое-то время соблюдала договоренности. Но позже все вернулось на круги своя. Сейчас за дело взялись не только зоозащитники, но и администрация района.
Оксана Давыденко, председатель ассоциации зоозащитных организаций:
Администрация Советского района действительно делает все, чтобы ситуация разрешилась максимально достойно и для животных, и для людей. Животные уже вакцинированы от бешенства бесплатно, все животные зарегистрированы, часть животных будет пристроена.
Как показывает опыт, решение подобных ситуаций эффективнее все же тогда, когда они подкрепляются активным вниманием со стороны общества. Как говорят в народе, в одиночку не одолеешь и кочку, а вместе – и через гору впору.