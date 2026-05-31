«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет

Одна история на этой неделе буквально взорвала соцсети. И, надо признать, не без причины. Посетители «Дукорского маёнтка» опубликовали кадры животных, состояние которых вызвало серьезные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями. И это не единственная история в защиту животных, которая на неделе потрясла интернет. Минчанка Александра пожаловалась на «горе-заводчицу» собак.

Собаки содержатся в ужасных условиях, во дворе, без травы и выгула. Корм – шкуры с мясокомбината, тухлая рыба, вонь рядом с домом ужасная. И это все возле 6-й гимназии.

Алеся Иванова, корреспондент:

Комаровское кольцо. Самый центр города. Справа от меня – гимназия. Слева – частный дом. О том, что здесь проживают собаки, уже понятно по лаю. Но что на самом деле скрывается за закрытыми дверьми? Но лично пообщаться с хозяйкой дома нам не удалось. Узнав в нас сотрудников ТВ, заводчица, мягко говоря, намекнула, что разговаривать не собирается. И пусть разговора не получилось, краем глаза нам все уже удалось заглянуть через забор.

На участке мы насчитали больше десятка собак, в основном породы чау-чау. В глаза сразу бросился внешний вид питомцев – грязные, нечесаные – они явно не только на самовыгуле, но и самообслуживании. Травы и будок также на территории не оказалось, зато полно каких-то бочек, мусора и деревянных паллет. А еще резкий запах, который и смутил 12-летнюю ученицу той самой гимназии – Аделину. Именно с ее рассказа и началась история, вызвавшая общественный резонанс. Аделина Кириковская, жительница Минска:

Когда я его в первый раз увидела, там лежали какие-то пакеты. Я посмотрела и там лежали отходы, хлеб из нашей столовой. Пришли с бабушкой туда, прикинулись, что хотим купить щенка, и спросили: почему вы не моете собак? Она говорит: нет смысла. Если будете покупать щенка, то покупайте прививки ему сами.