Президент Ганы возложил цветы к монументу Победы в Минске

В апреле на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат из Ганы, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. И вот сегодня Президента Ганы встречали в Национальном аэропорту Минск.

5 июня начался официальный визит Президента Ганы в нашу страну. Джон Драмани Махама впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К визиту Президента Ганы подготовлен большой пакет документов для подписания, а также проработаны перспективные проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Речь о поставках крупной партии сельскохозяйственной техники, а также сухого молока и мяса.

В целом в Минске рассчитывают на кратный рост экспорта по ряду товарных позиций. Прежде чем начать конструктивный диалог, лидер Ганы возложил цветы к монументу Победы, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны.