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Президент Ганы возложил цветы к монументу Победы в Минске

05 июня 2026 16:54
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5 июня начался официальный визит Президента Ганы в нашу страну. Джон Драмани Махама впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В апреле на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат из Ганы, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. И вот сегодня Президента Ганы встречали в Национальном аэропорту Минск. 

Президент Ганы возложил цветы к монументу Победы в Минске-2

К визиту Президента Ганы подготовлен большой пакет документов для подписания, а также проработаны перспективные проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Речь о поставках крупной партии сельскохозяйственной техники, а также сухого молока и мяса. 

В целом в Минске рассчитывают на кратный рост экспорта по ряду товарных позиций. Прежде чем начать конструктивный диалог, лидер Ганы возложил цветы к монументу Победы, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Президент Ганы возложил цветы к монументу Победы в Минске-4

Беларусь и Гана намерены наращивать сотрудничество в образовательной сфере. В нашей стране обучаются около 80 студентов из африканского государства, есть интерес к увеличению их числа, особенно по специальностям медицинского и сельскохозяйственного профилей. Вопросы укрепления взаимодействия в различных сферах стороны обсудят во время двусторонних встреч. 

# Международное сотрудничество

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