Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки карьерной техники – итоги визита делегации в Бишкек

Контракты и соглашения на сумму более 5 миллионов долларов подписаны во время официального визита белорусской делегации во главе с премьер-министром в Кыргызстан. Минск и Бишкек намерены нарастить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов к 2030 году. Такая цель была обозначена в ходе переговоров белорусской стороны с президентом Кыргызской Республики. Подробности читайте здесь.

Стороны констатировали устойчивый рост объемов взаимной торговли. Именно этот показатель – индикатор эффективности взаимодействия стран. Главная задача – закрепить позитивный тренд и обеспечить его развитие. Минск готов активизировать сотрудничество по всем ключевым направлениям. Так, Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки отечественной карьерной техники. Перспективные ниши остаются также в промышленной, строительной, сельскохозяйственной и гуманитарной отраслях.

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Кыргызстане:

Взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом, и сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимания. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш-Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, такие как МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш». Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии «Могилевлифтмаша», Электротехнического завода имени Козлова, БЕЛАЗА, «Белкоммунмаша».

Значительный импульс развитию взаимной торговли способны придать масштабные проекты в промышленной кооперации и наращивание мощностей высокотехнологичных производств. Наша страна демонстрирует полную готовность к активному расширению присутствия белорусских технологий на рынке Кыргызстана. Речь идет не только о поставках готовой продукции, но и о выстраивании долгосрочных партнерских цепочек, включая локализацию производств. Минск и Бишкек – проверенные временем союзники и торговые партнеры. Страны совместно работают в интеграционных структурах – СНГ, ЕАЭС и ШОС, что также способствует поддержанию двустороннего диалога.

Виталий Кулак, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок овощи, фрукты. Мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодня пять препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация и будем наращивать реализацию.

На встрече глав правительств Беларуси и Кыргызстана особое внимание уделили перспективам создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Стратегические приоритеты в промышленности зафиксированы в двух согласованных «дорожных картах». Хотя белорусская техника традиционно пользуется спросом на рынке Кыргызстана, экономические реалии подталкивают стороны к трансформации формата взаимодействия: от классической торгово-закупочной модели – к запуску масштабных кооперационных проектов. Именно они способны дать синергетический эффект для обеих экономик. Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед. Подробности.