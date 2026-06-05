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Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно

05 июня 2026 16:35
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Гродно с головой погрузился в невероятную атмосферу фестиваля национальных культур. В древний город прибыл и Александр Лукашенко. А своеобразным прологом к масштабным торжествам стало открытие важнейшего и долгожданного для жителей Гродно социального объекта – областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно-2

Новый комплекс должен стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты из всей страны. Такую надежду выразил Президент во время церемонии открытия больницы. Два года назад, в апреле 2024-го, глава государства заложил капсулу на месте строительства будущей клиники. Тогда же Президент поручил не затягивать сроки и открыть объект через два года, что, собственно, сегодня и произошло.

Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно.

Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно-4

Рассчитанная на полтысячи коек, больница оснащена всем необходимым, чтобы качественно и вовремя оказать нужную помощь жителям Гродненской области. Для пациентов открыты ревматологическое, пульмонологическое, эндокринологическое, кардиологическое, а также неврологическое отделение для инсультных пациентов. Кроме того, созданы два отделения анестезиологии и реанимации. 

Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно-6

Областной статус учреждения будет способствовать выполнению одной из главных задач, стоящих перед здравоохранением региона, – создание равных возможностей для получения доступной, качественной и безопасной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, как для горожан, так и для сельчан. Главное, и это требование сегодня повторил Президент, чтобы человек мог вовремя эту помощь получить и своевременно попасть к врачу. Помощь должна быть оперативно оказана всем, в том числе и гражданам других стран.

Новая клиника в Гродно заменит старый коечный фонд больницы в центре города. Те здания уже не соответствуют требованиям для современных медицинских учреждений, кроме того, представляют историко-культурную ценность. Там располагался бернардинский монастырь. Самый старый корпус датируется 1870 годом.

# Государственная политика в области здравоохранения # Александр Лукашенко # Учреждения здравоохранения

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