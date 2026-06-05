Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно

Гродно с головой погрузился в невероятную атмосферу фестиваля национальных культур. В древний город прибыл и Александр Лукашенко. А своеобразным прологом к масштабным торжествам стало открытие важнейшего и долгожданного для жителей Гродно социального объекта – областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый комплекс должен стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты из всей страны. Такую надежду выразил Президент во время церемонии открытия больницы. Два года назад, в апреле 2024-го, глава государства заложил капсулу на месте строительства будущей клиники. Тогда же Президент поручил не затягивать сроки и открыть объект через два года, что, собственно, сегодня и произошло.

Рассчитанная на полтысячи коек, больница оснащена всем необходимым, чтобы качественно и вовремя оказать нужную помощь жителям Гродненской области. Для пациентов открыты ревматологическое, пульмонологическое, эндокринологическое, кардиологическое, а также неврологическое отделение для инсультных пациентов. Кроме того, созданы два отделения анестезиологии и реанимации.

Областной статус учреждения будет способствовать выполнению одной из главных задач, стоящих перед здравоохранением региона, – создание равных возможностей для получения доступной, качественной и безопасной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, как для горожан, так и для сельчан. Главное, и это требование сегодня повторил Президент, чтобы человек мог вовремя эту помощь получить и своевременно попасть к врачу. Помощь должна быть оперативно оказана всем, в том числе и гражданам других стран.

Новая клиника в Гродно заменит старый коечный фонд больницы в центре города. Те здания уже не соответствуют требованиям для современных медицинских учреждений, кроме того, представляют историко-культурную ценность. Там располагался бернардинский монастырь. Самый старый корпус датируется 1870 годом.