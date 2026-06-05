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Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке

05 июня 2026 17:21
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Один из главных дней в духовном календаре Полоцка. Тысячи паломников, священнослужителей и гостей из всех регионов страны собрались в Спасо-Евфросиниевском монастыре. Каждый из них стал частью великого торжества в честь преподобной Евфросинии Полоцкой – небесной заступницы белорусской земли, просветительницы и одной из самых почитаемых святых нашей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке-2

В древнейшем городе страны прошли праздничные богослужения, а затем верующие разных возрастов крестным ходом проследовали от Софийского собора к Спасо-Евфросиниевскому монастырю.

Имя Евфросинии Полоцкой занимает особое место в духовной и культурной истории Беларуси. Княжна Предслава, отказавшись от богатства и мирской славы, посвятила свою жизнь служению людям. Она переписывала книги, открывала монастыри и школы, способствовала развитию образования, искусства и ремесел, став первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых.

Спустя почти 9 столетий ее наследие продолжает объединять поколения. Для одних она является примером мудрости и верности своему призванию, для других – символом духовной силы, мира и созидания. Именно поэтому ежегодно 5 июня в Полоцк приезжают сотни паломников, чтобы вознести молитвы и поблагодарить святую за ее покровительство.

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В Год белорусской женщины мы, конечно, обращаемся своим взором и задумываемся, а какова она должна быть, белорусская женщина, к чему стремится? И мы видим прекрасный пример в лице преподобной Евфросинии Полоцкой. Не значит, что женщины наши должны все уйти в монастырь. Но эти добрые качества, которые преподобная Евфросиния усвоила в таком богатстве, помогут, несомненно, и помогают, и тем девушкам, которые еще не вступили в брак, и тем, которые вступили, в семейной жизни.

Каждый год стараемся приехать в благодарность в первую очередь преподобной Евфросинии за ее молитвы, за ее помощь. Просим спасения.

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке-6

Особый символизм нынешнему празднику придает еще одна знаковая дата. В этом году исполняется 865 лет со времени создания креста Евфросинии Полоцкой – одной из главных святынь белорусского народа, которая и сегодня остается символом духовности, исторической памяти и национального единства.

# Митрополит Вениамин # Православные в Беларуси # Религия # Евфросиния Полоцкая

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