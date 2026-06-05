Эксперты назвали открытое письмо Зеленского Путину «картой агонии»
«Карта агонии» – так назвали эксперты открытое письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину, в котором глава киевского режима предложил личную встречу, прекращение огня и обмен пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За миролюбивой риторикой скрывается очевидная попытка продавить переговорный процесс и вернуть интерес уставших западных спонсоров.
В письме мирные инициативы соседствуют с откровенным хвастовством недавними атаками на российскую инфраструктуру в преддверии Петербургского международного экономического форума. Впрочем, подкреплять переговорную позицию демонстрацией силы – уже почерк Киева.
Владимир Путин на это отреагировал сдержанно и еще раз напомнил, что дверь Кремля для встречи с Зеленским открыта всегда. Да и будем честны, ответ Москвы на все предложения Зеленского лежит в почтовом ящике Банковой еще со времен Стамбульских переговоров.
Владимир Путин, президент России:
И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
А вот кому действительно стоит готовить перо и бумагу, так это Западу. Готовы ли там завершить этот конфликт? США и Европа демонстрируют усталость от Украины. Американские спецпосланники игнорируют Киев. На этом фоне в СМИ появляются сообщения о том, что Берлин и Париж активно готовится к переговорам с Москвой.
При этом единственный трек, который продолжает функционировать – это гуманитарный. Так, 5 июня произошёл очередной обмен военнопленным. Стороны передали друг другу по 185 солдат. В таком контексте письмо Зеленского вряд ли приведет к возобновлению переговоров в привычном формате, но оно стало показательным рубежом, который отсчитывает начало конца эпохи безоговорочной западной поддержки Украины.
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