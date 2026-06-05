«Карта агонии» – так назвали эксперты открытое письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину, в котором глава киевского режима предложил личную встречу, прекращение огня и обмен пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В письме мирные инициативы соседствуют с откровенным хвастовством недавними атаками на российскую инфраструктуру в преддверии Петербургского международного экономического форума. Впрочем, подкреплять переговорную позицию демонстрацией силы – уже почерк Киева.

Владимир Путин на это отреагировал сдержанно и еще раз напомнил, что дверь Кремля для встречи с Зеленским открыта всегда. Да и будем честны, ответ Москвы на все предложения Зеленского лежит в почтовом ящике Банковой еще со времен Стамбульских переговоров.