Уборка за своим питомцем на улице – не одолжение, а ответственность! Вот что мы приносим домой на подошве обуви

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

А вы выполняете ли обязательства любящего и ответственного владельца? Или считаете, что уборка экскрементов – это ваше великое одолжение тем людям, которые убирают дворы и улицы? Если так, то расстрою. Это забота о жизни тех, кому вы на ботинках это приносите. Своим любимцам и своим детям. Домочадцам на ногах и на лапах.

Елена Ковалевская, заведующая кафедрой паразитологии и инвазионных болезней животных Витебского ордена «Знака Почета» государственной академии ветеринарной медицины:

В настоящее время у собак зарегистрировано очень много паразитарных болезней у нас в Республике Беларусь. Но, конечно же, особое внимание и опасность представляют болезни, которые передаются от собак человеку. Самым распространенным паразитом среди собак, который передается человеку непосредственно через фекалии или контакт с фекалиями – это паразит токсокара. Токсокарозом болеют не только собаки, болеют еще и кошки. Сами токсокары локализуются в тонком отделе кишечника у плотоядных кошек и собак. И самка токсокар откладывает яйца. Эти яйца вместе с фекалиями выходят во внешнюю среду и тем самым загрязняют окружающую среду. При этом одна самка токсокар может одновременно за сутки откладывать до 200 яиц. И, как правило, одновременно у одного животного паразитирует не один паразит, а их несколько, а иногда и десятки. Поэтому одна больная собака или одна больная кошка ежедневно выделяет вместе с фекалиями много миллионов яиц. А они, в свою очередь, загрязняют и придомовые территории, и, конечно же, детские площадки, и площадки для выгула собак, и скверы, и парки.

Елена Ковалевская:

Как же человек может заразиться? Здесь все просто. Яйца токсокара вы можете принести себе в дом на уличной обуви, на подошве. При попадании яиц токсокара в организм человека из яиц выходят личинки, и личинки начинают мигрировать по организму. Они попадают в кровоток и мигрируют они по очень важным, жизненно важным органам, таким как печень, легкие, могут даже проникать в мозг, могут проникать в глаза, тем самым нарушая жизненно важные функции этих органов. Может наслаиваться и другая патогенная микрофлора, возникать и другие болезни на фоне токсокароза личиночного, и это все, конечно, может привести даже к летальному исходу.

Елена Ковалевская:

Если токсокароз – это довольно-таки широко распространенная болезнь у кошек и собак, есть еще такая болезнь, как эхинококкоз. Эхинококкоз редко регистрируется у человека, но это очень опасный гельминтоз. И также человек заражается от собак, контактируя либо непосредственно с самой собакой, либо с фекалиями собак. Человек в данном случае является промежуточным хозяином, у человека развивается личиночная стадия паразита и формируются пузыри, личинки в паренхиматозных органах. Причем эти пузыри, личинки могут достигать огромных размеров, размером с головы новорожденного ребенка. Понятно, что лечение здесь только хирургическим путем и после этого длительная медикаментозная терапия. Я думаю, если бы все недобросовестные владельцы собак, которые не убирают за своими животными, хотя бы разочек взглянули в микроскоп и посмотрели, какие паразиты могут быть в фекалиях их животных, то они совсем по-другому бы отнеслись к своим обязанностям и начали убирать за своими питомцами.

Алена Сырова:

Мне очень жаль, что практикующие ветврачи об этом не говорят или не знают, а может, игнорируют проблему. И в результате мы недооцениваем, а потом теряем. Как потеряла своего четвероногого друга в субботу утром я. Но компетенция ветеринаров и их ответственность – другая история, к которой не раз подступался и Президент, в сфере АПК в частности. Говорили и мы, но пока отрегулировать эту систему не могут. Возможно, дог-налоги пойдут на развитие ветмедицины? Или нет?

Юлия Таран, официальный представитель Министерства по налогам и сборам Беларуси:

У меня у самой в собственности собаки нет. Собака есть у моих родителей, но налог на собаку они не уплачивают по причине того, что они пенсионеры. Собака у нас зарегистрирована, но мы освобождаемся от уплаты налога за владение собаками. Также Налоговым кодексом предусмотрен ряд лиц, которые тоже освобождаются от уплаты налога за владение собаками: это инвалиды, имеющие во владении собак поводырей; также инвалиды первой и второй группы; инвалиды третьей группы (они освобождаются от уплаты налога за одну собаку); также от уплаты налога за владение собаками освобождаются многодетные семьи; семьи усыновителей и удочерителей детей-инвалидов до 18 лет (освобождаются они от уплаты на одну собаку); также граждане, проживающие в одноквартирных либо изолированных помещениях. Для того чтобы зарегистрировать животное, нужно обратиться в одно окно администрации того района, где гражданин проживает. Туда предоставляются документы на собаку. Если у гражданина есть какие-то льготы, предоставляются соответствующие документы для получения льгот. Налог за владение собак начисляется в жировку, и начисляется он же лично коммунальными службами. То есть ежеквартально в жировку вносится сумма налога, и данные денежные средства вместе с оплатой за коммунальные услуги вносятся в бюджет.