Кот из Беларуси вошёл в тройку самых красивых на планете! Узнали, сколько выставок посетил пушистый чемпион

Знаете, у кошек есть одна удивительная суперспособность. Они могут одновременно быть гордыми аристократами и нежными пирожками, строгими судьями и ласковыми детьми, покорять мировые рейтинги красоты и при этом бегать за бумажкой по квартире. Наш сегодняшний гость как раз такой британец с белорусской пропиской, который вошел в тройку самых красивых котов планеты по версии Всемирной федерации кошек. Почти полторы тысячи претендентов со всего света и он, Моки Тарлин Лакшери. С 18 тысячами баллов третий в мире. С ним вместе хозяйка Ольга Петрушанко. Именно она разглядела звездочку в полуторамесячном котенке.

Ольга Петрушанко, заводчица котов:

Это очень приятное чувство, когда твой зверь побеждает в каких-то рейтингах, на выставках. Но в общем и целом это просто любимый кот. Ольга Бурлакова, ведущая:

Было понятно с детства, что он уже особенный, что он звезда? Ольга Петрушанко:

Процесс формирования котенка во взрослое животное достаточно долгий. То есть в полтора месяца я выбрала самого перспективного, на мой взгляд, котенка. Я угадала. Но следила за его ростом я достаточно долго. То есть котенок очень сильно меняется по мере роста. И в четыре месяца мне котенок нравился, но к нему еще были вопросы у экспертов, поэтому прямо понять, что это уже звезда будет, можно было где-то в районе полугода, когда он уже начал побеждать на выставках. Ольга Бурлакова:

А сейчас ему 6 лет, и наверняка уже вся квартира в этих вымпелах, в наградах каких-то.