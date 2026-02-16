Кот из Беларуси вошёл в тройку самых красивых на планете! Узнали, сколько выставок посетил пушистый чемпион
Знаете, у кошек есть одна удивительная суперспособность. Они могут одновременно быть гордыми аристократами и нежными пирожками, строгими судьями и ласковыми детьми, покорять мировые рейтинги красоты и при этом бегать за бумажкой по квартире. Наш сегодняшний гость как раз такой британец с белорусской пропиской, который вошел в тройку самых красивых котов планеты по версии Всемирной федерации кошек. Почти полторы тысячи претендентов со всего света и он, Моки Тарлин Лакшери. С 18 тысячами баллов третий в мире. С ним вместе хозяйка Ольга Петрушанко. Именно она разглядела звездочку в полуторамесячном котенке.
Ольга Петрушанко, заводчица котов:
Это очень приятное чувство, когда твой зверь побеждает в каких-то рейтингах, на выставках. Но в общем и целом это просто любимый кот.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Было понятно с детства, что он уже особенный, что он звезда?
Ольга Петрушанко:
Процесс формирования котенка во взрослое животное достаточно долгий. То есть в полтора месяца я выбрала самого перспективного, на мой взгляд, котенка. Я угадала. Но следила за его ростом я достаточно долго. То есть котенок очень сильно меняется по мере роста. И в четыре месяца мне котенок нравился, но к нему еще были вопросы у экспертов, поэтому прямо понять, что это уже звезда будет, можно было где-то в районе полугода, когда он уже начал побеждать на выставках.
Ольга Бурлакова:
А сейчас ему 6 лет, и наверняка уже вся квартира в этих вымпелах, в наградах каких-то.
Ольга Петрушанко:
Да, наград у него очень много. Это очень приятные моменты, кубки. Со своими первыми кошками я с любовью и трепетом развешивала каждый полученный бантик на стене.
Когда начиналась вся история в прошлом году, план был закрыть титул чемпиона мира. Этот титул будто бы не так сложно закрыть. И со своими предыдущими кошками я закрывала его достаточно быстро. Но, опять же, были немножко другие условия посещения выставок в Европе, поэтому было проще. Сейчас стало сложнее, хотелось закрыть все красиво, и в этом году вот мы собрались это сделать. И где-то летом стало понятно, что есть хорошие баллы уже. То есть были посещены выставки, которые имеют повышенный коэффициент по баллам, получены хорошие баллы на них, и уже в рейтинге что-то где-то начало проясняться. Уже видишь, кто с тобой соревнуется за этот рейтинг, какие перспективы могут быть, и мы решили попробовать. Попробовать сначала стать хотя бы лучшим в породе. Это не гарантирует попадание в топ-15 среди всех пород, но вот хотя бы это. Вместе с этим, соответственно, кот стал лучшим в Беларуси национальным победителем. Попасть в топ-15, да, хорошо, но давайте попробуем повыше, повыше, повыше. Пятое место – это будет хорошо уже. Потом третье место. Ну, классно. И вот 300 баллов... Это и много, и мало, и не знаешь, как к этому относиться. Будто бы это совсем близко. И понимаете, этот рейтинг — это определенного рода стратегия тоже. Нужно понимать, на какую выставку лучше пойти.
Подробности в видео.