Может ли домашнее животное разрушить отношения в семье? Психолог рассказала два случая

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Надежда Цыркун, наставник команды «Но...», психолог:

Может ли домашнее животное разрушить межличностные отношения в семье? Может. И тому я сейчас приведу два случая. Собака ощенилась. И глава семьи, папа, из лучших побуждений взял щенков и куда-то отнес к мусорке. А ребенок примерно школьного возраста: а где щеночки, побежал искать? И со своими сверстниками щеночков в подвал. И ходили, и кормили, пока это дело не вскрылось. А вскрылось оно когда? Щеночки там стали плодиться, размножаться. Возник все тот же вопрос: а куда с ними?

А следующий вопрос. На консультации мужчина. Жена сердобольная, в однокомнатной квартире маленький ребенок. Привела собаку. И запах, и шерсть, болеют, чихают, кашляют и все. Он просил и умолял как-то куда-то собаку пристроить. Развелись. Поэтому здесь дело не только в милосердии, в доброте, но в уме. У каждого человека помимо эмоций есть еще ум. Этот ум нам надо применить.