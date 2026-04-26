Их возьмут под контроль! Почему сегодня открыть ветклинику в Беларуси может каждый и для чего нужно лицензирование

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Главная часть бюджета на питомцев уходит на ветеринарные услуги. Причем лечить животных иногда дороже, чем людей. Пример. Чтобы сделать МРТ головного мозга собаке, придется заплатить от 250 до 500 рублей. Это без учета расходных материалов. Человеку эту услугу могут оказать и за 200. Такой вот несправедливый пушистый бизнес.

Влада Родовская, корреспондент:

Если вбить в поиски «ветеринарные клиники», вся карта покроется маленькими значками с лапкой. Только в Минске функционирует свыше 90 учреждений и кабинетов этого профиля. И с каждым годом их становится только больше. Растем в количестве, но не в качестве. И причина понятна. Прибыльное дело, которое к тому же не так сильно и контролируется. Для общего понимания, оказывать ветуслуги в нашей стране могут: а) государственные клиники, б) частники. Их вид деятельности пока не лицензируется.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства продовольствия Беларуси:

Мер по контролю не существует. Мы только работаем сегодня по обращению граждан, в случае если оказано несоответствующее лечение, несоответствующая профилактика, то есть разбираемся с выездом на место и принимаем упреждающие меры в отношении данных специалистов. В это же время цены на медуслуги также не регулируются. Тому виной рынок. Он диктует стоимость, потому что есть конкурентная среда. А она будет, пока клиники не обязывают с лицензированием. Замкнутый круг планируют прервать в этом году, когда утвердят новые правила. Законопроекты уже в разработке. Сейчас же регулированию цены подлежат лишь некоторые медпрепараты.

Валерия Харитоненко, консультант отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В случае с ветеринарными клиниками при оказании ветеринарных услуг используются лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Их стоимость должна определяться с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медназначения и медицинскую технику». Открыть свою ветлечебницу может человек, даже далекий от сферы, не прикладывая особых усилий. Зарегистрировать ИП, найти подходящее помещение, купить оборудование, нанять ветеринаров, и все. Отсюда и такое разнообразие выбора. Но если бы услуги оказывались качественно, не росла бы востребованность ритуальных услуг для животных, у которых, в отличие от ветеринарных клиник, гораздо большее количество правовых обязательств.