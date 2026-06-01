Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко

Ветеринарный ответ. Что происходит в частных ветклиниках страны? Как готовятся пройти лицензирование те, кто лечит домашних животных? И что в целом с подготовкой кадров? Почему в ветеринарном деле есть нюансы? На площадке ток-шоу эксперты «По существу» обсудили звериный вопрос.

Дмитрий Шалойко, начальник ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:

Государственная ветеринарная служба города Минска развивается, и довольно неплохо. Мы на сегодня сильно вкладываемся в новое оборудование, открываем новые клиники.

Буквально недели две – мы откроем по улице Ангарской новую клинику. Режим работы сразу к круглосуточный, возможно, не будет. Посмотрим, как она заработает. Но к концу года открываем круглосуточную клинику.