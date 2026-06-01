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Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко

01 июня 2026 17:56
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Ветеринарный ответ. Что происходит в частных ветклиниках страны? Как готовятся пройти лицензирование те, кто лечит домашних животных? И что в целом с подготовкой кадров? Почему в ветеринарном деле есть нюансы? На площадке ток-шоу эксперты «По существу» обсудили звериный вопрос.

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко-2

Дмитрий Шалойко, начальник ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:
Государственная ветеринарная служба города Минска развивается, и довольно неплохо. Мы на сегодня сильно вкладываемся в новое оборудование, открываем новые клиники. 

Буквально недели две – мы откроем по улице Ангарской новую клинику. Режим работы сразу к круглосуточный, возможно, не будет. Посмотрим, как она заработает. Но к концу года открываем круглосуточную клинику.

Их возьмут под контроль! Почему сегодня открыть ветклинику в Беларуси может каждый и для чего нужно лицензирование – подробнее здесь.

# Человек и животные # Домашние животные # Ветеринар

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