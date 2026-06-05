Внешнеторговый оборот Беларуси превысил $32 млн за 4 месяца – Белстат

Белстат опубликовал данные по внешней торговле Беларуси в разрезе первые 4 месяцев 2026 года. За этот период суммарный оборот товаров и услуг превысил 32 миллиарда долларов. При этом структурно более 15 пришлось на наши продажи за рубеж, и около 17 миллиардов составил импорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да, такое соотношение говорит пока об отрицательном сальдо (то есть больше покупаем, чем продаем), но (и это ключевой момент) разрыв между экспортом и импортом сокращается в нашу пользу. В разрезе первого квартала 2026-го продажи белорусских товаров подросли на почти 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И это заметно больше, чем прибавка по импорту. Иными словами, ситуация в положительном тренде.

Вдвойне ценен этот момент, если посмотреть на белорусскую тенденцию в разрезе международной ситуации, а здесь нынче мало привлекательных обстоятельств для торговли. Заметно спутал мировые карты ближневосточный конфликт со всем многообразием следствий, в том числе и для экспортно-импортных операций.

Так, после роста мировой торговли в прошлом году на 4,7 % в нынешнем эксперты заметно убавили оптимизм и прочат прирост намного скромнее – от 1,5 до 2,5 %. Среди факторов, тормозящих экспорт и импорт, называют закрытие Ормузского пролива, глобальные потрясения в логистике, рост транспортных затрат и дополнительные риски.

На этом мировом турбулентном фоне Беларуси удалось в начале года прирасти в торговле на рынках дальней дуги. Поставки в государства Латинской Америки и Карибского бассейна на старте 2026-го прибавили более чем на треть. Такого же порядка прирост и на азиатском векторе. Это то, что экономисты называют диверсификацией.

В союзной торговле также прибавка: за 4 месяца плюс 20 %. И это, учитывая и без того колоссальный объем белорусско-российского экспорта и импорта. Именно этот тренд создает предпосылки для новой рекордной планки товарооборота в 70 миллиардов долларов по итогам 2026-го. Такой прогноз озвучили накануне в Санкт-Петербурге.