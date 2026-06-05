«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026»

Делегация из Ганы посетила выставку «Белагро-2026». Здесь африканские гости ознакомились с возможностями белорусской техники. Сейчас в африканской стране активно создают специальные центры обслуживания фермеров. Это, по сути, опорные пункты, где местные аграрии смогут брать современные агрегаты в аренду для проведения полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси: Мы всегда свою технику поставляем и обеспечиваем как сервисным, так и гарантийным обслуживанием. То есть мы предлагаем не технику, а комплекс услуг. Уверен, что в этом году начнутся первые поставки нашей техники в Республику Гану.

Джон Драмани Махама, Президент Ганы:

Фермерам не обязательно владеть машинами, но если им понадобится обслуживание трактора или зерноуборочного комбайна, они в состоянии это сделать. И то, что я здесь увидел, очень впечатляет. Это прекрасные машины. Мы просто обязаны обеспечить безупречное послепродажное обслуживание. Чтобы машины можно было обслуживать так, чтобы они могли оставаться и работать в течение длительного времени.

Такой интерес зарубежных гостей подтверждает глобальный масштаб выставки. География партнерства на форуме стремительно растет: вслед за африканской делегацией свои инвестиционные планы озвучили и гости с Ближнего Востока.