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«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026»

05 июня 2026 17:16
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Делегация из Ганы посетила выставку «Белагро-2026». Здесь африканские гости ознакомились с возможностями белорусской техники. Сейчас в африканской стране активно создают специальные центры обслуживания фермеров. Это, по сути, опорные пункты, где местные аграрии смогут брать современные агрегаты в аренду для проведения полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом.

«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026» -2

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Мы всегда свою технику поставляем и обеспечиваем как сервисным, так и гарантийным обслуживанием. То есть мы предлагаем не технику, а комплекс услуг. Уверен, что в этом году начнутся первые поставки нашей техники в Республику Гану.


 

«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026» -4

Джон Драмани Махама, Президент Ганы:
Фермерам не обязательно владеть машинами, но если им понадобится обслуживание трактора или зерноуборочного комбайна, они в состоянии это сделать. И то, что я здесь увидел, очень впечатляет. Это прекрасные машины. Мы просто обязаны обеспечить безупречное послепродажное обслуживание. Чтобы машины можно было обслуживать так, чтобы они могли оставаться и работать в течение длительного времени.

Такой интерес зарубежных гостей подтверждает глобальный масштаб выставки. География партнерства на форуме стремительно растет: вслед за африканской делегацией свои инвестиционные планы озвучили и гости с Ближнего Востока.

# Предприятия Беларуси # Андрей Кузнецов # Выставка # Международное сотрудничество

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