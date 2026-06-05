Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС по индексу экологической эффективности – Минприроды

По индексу экологической эффективности Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот показатель рассчитывается на основе 60 пунктов – от качества воздуха и питьевой воды до состояния биоразнообразия, технологий сельского хозяйства и эффективности климатической политики.

Беларусь по праву гордится своими природными богатствами. Более 40 % территории покрыто лесами, именно поэтому нашу страну называют «легкими Европы». Не уступают по масштабу и водные ресурсы: более 10 тысяч озер, сотни водохранилищ. За последние 15 лет также удалось добиться серьезного прогресса в охране водных объектов. Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водоемы сократился почти в семь раз, а общее потребление пресной воды снизилось в среднем на четверть.

Ольга Борисенок, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

На сегодня экологическая среда Беларуси представляет собой достаточно сложную и многогранную систему. С одной стороны, наша страна богата природными богатствами, а с другой стороны, постоянно борется с глобальными экологическими вызовами, антропогенным воздействием и последствиями прошлых экологических проблем. Так, согласно индексу экологической эффективности, наша страна занимает лидирующие позиции среди стран Евразийского экономического союза и относится к категории стран с минимальным уровнем загрязнения окружающей среды.