В Минске разрабатывают уникальную цифровую базу данных животных – в чем ее преимущество?
Мы умеем анализировать цены, а как обстоят дела со своими поступками? Часто ли мы рефлексируем и оглядываемся назад – буквально.
Судя по тому, во что превратились наши дворы, небольшие парки и скверики – нечасто. Только посмотрите на эту картинку. По улице сложно пройти, чтобы в прямом смысле не вляпаться. Исходы собачьих прогулок особенно были заметны на снегу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас он сошел, но осадочек, как и те самые исходы, остались.
Сейчас официально в Минске зарегистрировано более 13,5 тысячи собак. Но специалисты уверены: эта цифра минимум вдвое, а то и втрое больше.
Элла Маркевич, корреспондент:
Сделать проживание четвероногого друга в квартире легальным проще, чем кажется на первый взгляд. Для этого владельцу необходимо обратиться в службу «одно окно» по месту жительства, имея при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. А сама процедура регистрации абсолютно бесплатная. Жетон и удостоверение можно получить в день подачи заявления.
Налог начнут начислять, как только собаке исполнится три месяца. Раньше его платили только добросовестные владельцы, но с 1 июля правила игры меняются, и это коснется всех. На этот раз скрыться от платежей не получится.
Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Информацию мы будем получать ежемесячно. Из ветклиник, куда обращаются люди, куда люди приводят свою собаку на временное содержание, в гостиницу, а также по сообщению граждан, от соседей.
Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца.
Налог, впрочем, не кусается. Базовые ставки на 2026 год утверждены: за собаку обычной породы – 14 рублей, за потенциально опасную – 67 рублей в квартал. Местные советы могут корректировать ставки, но не более чем вдвое. В Минске, например, платить придется 11 рублей 10 копеек.
Для сравнения: в Германии за первую собаку просят от 340 до 550 рублей в год. А за каждую следующую – еще дороже. В Беларуси же предусмотрены и льготы для определенной категории граждан.
Нарушение правил содержания, в том числе отсутствие регистрации, влечет за собой штраф. И он уже совсем не символический – до 675 рублей. Регистрация и учет – это первый шаг к порядку. К 2028 году в Минске и вовсе может появиться уникальная для нашей страны база данных домашних питомцев. В ней будет все: от даты рождения и вакцинации до номера чипа и данных хозяина. Доступ к информации – в личном кабинете владельца.
Дмитрий Шалойко, начальник ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:
На данный момент по данной базе разработан паспорт, проходит стадия предварительного согласования Мингорисполкома. Мы планируем для начала обработку данной базы в городе Минск, а в дальнейшем сделать ее общереспубликанской базой.
Как ни крути, но мы в ответе за тех, кого приручили. Только теперь эта ответственность держится не только на моральном кодексе, но и на вполне конкретных статьях налогового. Это способ напомнить: город – наш общий дом. И чистота в нем – тоже общая забота. Тогда и весна будет радовать только цветущими подснежниками.