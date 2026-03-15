В Минске разрабатывают уникальную цифровую базу данных животных – в чем ее преимущество?

Мы умеем анализировать цены, а как обстоят дела со своими поступками? Часто ли мы рефлексируем и оглядываемся назад – буквально. Судя по тому, во что превратились наши дворы, небольшие парки и скверики – нечасто. Только посмотрите на эту картинку. По улице сложно пройти, чтобы в прямом смысле не вляпаться. Исходы собачьих прогулок особенно были заметны на снегу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас он сошел, но осадочек, как и те самые исходы, остались. Сейчас официально в Минске зарегистрировано более 13,5 тысячи собак. Но специалисты уверены: эта цифра минимум вдвое, а то и втрое больше.

Элла Маркевич, корреспондент:

Сделать проживание четвероногого друга в квартире легальным проще, чем кажется на первый взгляд. Для этого владельцу необходимо обратиться в службу «одно окно» по месту жительства, имея при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. А сама процедура регистрации абсолютно бесплатная. Жетон и удостоверение можно получить в день подачи заявления. Налог начнут начислять, как только собаке исполнится три месяца. Раньше его платили только добросовестные владельцы, но с 1 июля правила игры меняются, и это коснется всех. На этот раз скрыться от платежей не получится.

Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Информацию мы будем получать ежемесячно. Из ветклиник, куда обращаются люди, куда люди приводят свою собаку на временное содержание, в гостиницу, а также по сообщению граждан, от соседей. Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца.

Налог, впрочем, не кусается. Базовые ставки на 2026 год утверждены: за собаку обычной породы – 14 рублей, за потенциально опасную – 67 рублей в квартал. Местные советы могут корректировать ставки, но не более чем вдвое. В Минске, например, платить придется 11 рублей 10 копеек.

Для сравнения: в Германии за первую собаку просят от 340 до 550 рублей в год. А за каждую следующую – еще дороже. В Беларуси же предусмотрены и льготы для определенной категории граждан.