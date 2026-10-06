Новости по тегу #Добыча нефти

Речь идет о крупнейшем использовании аварийных запасов за всю историю агентства. К таким мерам государства обычно прибегают во время серьезных кризисов, когда под угрозой оказываются поставки энергоносителей и стабильность мировой экономики.
Министерство энергетики США объявило о планах.
До конца сентября месторождение будет готово начать добычу: на старте – 25 тысяч баррелей в сутки, затем объем увеличат до 40 тысяч.
Современная нефтегазодобыча – это прежде всего высокие технологии. Научный подход позволяет заново раскрывать потенциал месторождений и добывать сырье там, где раньше это считалось невозможным.
Практическая часть будет проходить на производственных объектах «Белоруснефти», где выпускников ждут гарантированные рабочие места.
Давление на рынок усилили заявления о прогрессе в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке – это может восстановить движение танкеров через стратегический Ормузский пролив.
Рост происходит на фоне постепенной отмены добровольных ограничений добычи в рамках OPEC+. Углеводороды остаются основой экономики Алжира – это ключевой источник валютной выручки и львиная доля экспорта.
Решение связано с сезонными факторами и принято по итогам виртуальной встречи стран‑участниц – Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.
Организация стран-экспортеров нефти представила свежий доклад, как будет развиваться мировой рынок до 2050 года.
Всего в Беларуси открыто и разведано 96 месторождений нефти. Большинство из них – советское наследие. Южные регионы Гомельской области – геологический шанс для открытия новых мест добычи нефти и газа.
С начала 2024-го сейсморазведчики достигли отметки в 68 260 физических наблюдений.
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