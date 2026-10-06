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Новости по тегу #Добыча нефти

Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из стратегических резервов
06 октября 2026 08:40

Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из стратегических резервов

40 млн баррелей нефти извлекут из стратегического резерва США
29 сентября 2026 18:15

40 млн баррелей нефти извлекут из стратегического резерва США

Уганда завершает подготовку к первому экспорту собственной нефти
08 сентября 2026 08:58

Уганда завершает подготовку к первому экспорту собственной нефти

От разведки недр до переработки – узнали о работе ГПО «Белоруснефть»
06 сентября 2026 13:49

От разведки недр до переработки – узнали о работе ГПО «Белоруснефть»

В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной сферы
24 августа 2026 18:49

В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной сферы

Мировые цены на нефть снизились примерно на 4% и опустились до трехнедельного минимума
05 августа 2026 07:21

Мировые цены на нефть снизились примерно на 4% и опустились до трехнедельного минимума

Алжир наращивает добычу нефти
19 июня 2026 08:36

Алжир наращивает добычу нефти

Страны ОПЕК+ решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти
06 января 2026 07:39

Страны ОПЕК+ решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть к середине века
22 декабря 2025 07:33

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть к середине века

В Беларуси намерены добыть 2,3 млн тонн нефти к 2030 году
27 июля 2025 11:11

В Беларуси намерены добыть 2,3 млн тонн нефти к 2030 году

Сейсморазведчики досрочно выполнили годовой план исследования перспективной площади
27 декабря 2024 07:28

Сейсморазведчики досрочно выполнили годовой план исследования перспективной площади

Национальная нефтяная компания Нигерии объявила чрезвычайное положение
09 июля 2024 07:34

Национальная нефтяная компания Нигерии объявила чрезвычайное положение