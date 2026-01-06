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Страны ОПЕК+ решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти

06 января 2026 07:39
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Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, решили продолжить паузу в наращивании добычи нефти в феврале и марте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ОПЕК+ решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти-2

Как говорится в заявлении, решение связано с сезонными факторами и принято по итогам виртуальной встречи стран‑участниц – Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. 

Напомним, с апреля 2025 года эти государства ежемесячно увеличивали объемы добычи. Однако в конце ноября было решено приостановить рост на первые три месяца нового года. ОПЕК+ подчеркивает: подход остается осторожным, а гибкость – полной. При необходимости добыча может быть скорректирована в зависимости от ситуации на мировом рынке. Следующая встреча стран‑участниц назначена на 1 февраля. Планируется принять дальнейшие решения по регулированию нефтяного производства.

# Добыча нефти

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