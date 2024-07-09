На фоне серьезной борьбы за увеличение добычи национальная нефтяная компания Нигерии объявила чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже более двух лет богатая ресурсами страна не может выполнить свою квоту на добычу ОПЕК. Мировой нефтяной картель на этом фоне начал принуждать правительство к сокращению показателя. Аналитики говорят, что основная проблема заключается в растущем количестве фактов кражи сырой нефти.

Так, только за одну неделю зафиксировано 256 подобных случаев в нескольких местах богатой нефтью дельты Нигера. Нефтяной сектор остается основой местной экономики. На него приходятся почти 90 % поступлений иностранной валюты.