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Национальная нефтяная компания Нигерии объявила чрезвычайное положение

09 июля 2024 07:34
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На фоне серьезной борьбы за увеличение добычи национальная нефтяная компания Нигерии объявила чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная нефтяная компания Нигерии объявила чрезвычайное положение-1

Вот уже более двух лет богатая ресурсами страна не может выполнить свою квоту на добычу ОПЕК. Мировой нефтяной картель на этом фоне начал принуждать правительство к сокращению показателя. Аналитики говорят, что основная проблема заключается в растущем количестве фактов кражи сырой нефти.

Так, только за одну неделю зафиксировано 256 подобных случаев в нескольких местах богатой нефтью дельты Нигера. Нефтяной сектор остается основой местной экономики. На него приходятся почти 90 % поступлений иностранной валюты.

# Добыча нефти

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