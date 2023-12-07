Доходы России от экспорта нефти превысили показатели до спецоперации

Ежемесячные доходы России от экспорта нефти, несмотря на санкции, превысили показатели до начала спецоперации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным западных аналитиков, в октябре Москва заработала на черном золоте более 11 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель с мая 2022 года. Эксперты считают, что эти факты свидетельствуют о провале санкций в отношении России, которая также стала наращивать поставки в Китай и Индию.