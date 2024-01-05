Из-за теракта в Иране и протестов в Ливии начали расти цены на нефть

Стоимость нефти растет после теракта в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На цену сырья также повлияло закрытие одного из крупнейших месторождений в Ливии, где недавно прошли акции протеста.
Стоимость нефти растет после теракта в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На цену сырья также повлияло закрытие одного из крупнейших месторождений в Ливии, где недавно прошли акции протеста.
Там добывается около 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже повысилась на 3 % – до 78 долларов за баррель.