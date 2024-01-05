Прямой эфир

Из-за теракта в Иране и протестов в Ливии начали расти цены на нефть

05 января 2024 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стоимость нефти растет после теракта в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На цену сырья также повлияло закрытие одного из крупнейших месторождений в Ливии, где недавно прошли акции протеста.

Из-за теракта в Иране и протестов в Ливии начали расти цены на нефть-1

Там добывается около 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже повысилась на 3 % – до 78 долларов за баррель.

# Добыча нефти

Другие новости рубрики

Все новости
Залужный предложил депутатам пойти на фронт из-за нехватки солдат в ВСУ
05 января 2024 07:12

Залужный предложил депутатам пойти на фронт из-за нехватки солдат в ВСУ

Ледяной шторм в Швеции: на севере страны фиксируют -43°C
05 января 2024 06:43

Ледяной шторм в Швеции: на севере страны фиксируют -43°C

Во Франции протестируют систему массового ограничения потребления электричества
05 января 2024 06:42

Во Франции протестируют систему массового ограничения потребления электричества