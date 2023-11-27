В Мексиканском заливе из-за масштабной утечки сократили ежедневную добычу нефти

Утечка из подводного нефтепровода в Мексиканском заливе привела к сокращению ежедневной добычи более чем на 60 тысяч баррелей в сутки, а это около 3 % от общего объема добычи в этом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утечка из подводного нефтепровода в Мексиканском заливе привела к сокращению ежедневной добычи более чем на 60 тысяч баррелей в сутки, а это около 3 % от общего объема добычи в этом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент привел к прекращению работы семи буровых платформ. Береговая охрана продолжает искать источник выброса и пытается установить его причину. Экозащитники заявляют об опасности нефтяного пятна размером в два олимпийских стадиона. Известно, что в этом районе работает несколько компаний, а большей части трубопровода уже 60 лет.