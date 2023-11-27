В Мексиканском заливе из-за масштабной утечки сократили ежедневную добычу нефти

Утечка из подводного нефтепровода в Мексиканском заливе привела к сокращению ежедневной добычи более чем на 60 тысяч баррелей в сутки, а это около 3 % от общего объема добычи в этом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.