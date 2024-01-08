Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть в феврале

По сообщению агентства Bloomberg, Саудовская Аравия намерена снизить нефтяные цены для всех регионов, в том числе и для важнейшего азиатского рынка. Об этом пишет РИА Новости.

Saudi Aramco, по данным СМИ, снизит цены на топливо Arab Light на 1,5-2 доллара за баррель и предоставит скидки на поставку в феврале в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Как правило, в феврале и марте спрос на нефть снижается, а НПЗ в это время проводят техническое обслуживание. В 2023 году мировые цены на нефть упали в первый раз с 2020 года, невзирая на волнения, вызванные конфликтом между Израилем и ХАМАС, а также атаками хуситов в Красном море.