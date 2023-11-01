Новости Беларуси. В Беларуси появились новые скважины на нефтяных месторождениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом месяце их фонд пополнился шестью объектами. Большая часть построена на Речицком месторождении. «Белоруснефть» в 2023 году намерена добыть рекордный объем нефти.

В планах производственного объединения минимум 1 миллион 850 тысяч тонн. Предыдущий рекорд был поставлен в прошлом году – 1 миллион 812 тысяч тонн черного золота, что на 75 тысяч тонн превысило объем добычи 2021-го. Такого прироста не было 20 лет. Увеличение объема добычи – результат бурения новых скважин, а также ремонт и оптимизация действующего фонда.

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