Сейсморазведчики досрочно выполнили годовой план исследования перспективной площади

Офицеры Госпогранкомитета присоединились к марафону добра «Наши дети»

Ребята выступили перед гостями с новогодней программой и получили сладкие подарки, а учреждению передан многофункциональный принтер. ГПК шефствует над центром уже 23 года, его учебно-материальная база за это время заметно обновлена.