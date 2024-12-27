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Сейсморазведчики досрочно выполнили годовой план исследования перспективной площади

27 декабря 2024 07:28
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Годовой план досрочно! О трудовом достижении сообщает «Белоруснефть». С начала 2024-го сейсморазведчики достигли отметки в 68 260 физических наблюдений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейсморазведчики досрочно выполнили годовой план исследования перспективной площади-2

Майско-Макеевско-Днепровская площадь – крупнейший проект в истории отечественной 3D-сейсморазведки. Территория затрагивает три района Гомельской области и превышает 1 250 квадратных метров. Одна из главных особенностей исследования – сложнейшие поверхностные условия: поймы Днепра и Сожа, леса, заболоченные участки. Перевыполнить производственную программу на год позволила максимально оперативная и качественная работа специалистов.

# Добыча нефти

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