ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть к середине века

Организация стран-экспортеров нефти представила свежий доклад, как будет развиваться мировой рынок до 2050 года. Эксперты прогнозируют рост спроса на энергоносители на 23 % к середине века, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удовлетворить этот спрос и справиться с сопутствующими вызовами, потребуется комплексный подход с использованием всех видов энергии и новейших технологий, а также активное участие общества. Нефть сохранит статус главного источника энергии в ближайшие 25 лет, составляя почти треть мирового энергобаланса, – подчеркивают авторы доклада.

В совокупности с газом это обеспечит более половины глобального потребления. Прогноз выявляет четкий региональный разрыв, весь прирост спроса ляжет на развивающиеся страны, а в развитых экономиках потребление останется стабильным или пойдет на спад. Рекордные темпы роста придутся на Индию и азиатские страны, а также на государства Ближнего Востока и Африки. Спрос на нефть со стороны Китая, по мнению ОПЕК, достигнет пика к 2035 году, после чего начнет плавно снижаться.