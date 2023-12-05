В США серьёзно сократился запас нефти – израсходовано около 40% активов

В США значительно сократился запас нефти. В стране израсходовано 40 % активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это рекорд за последние 30 лет. Сокращение резервов началось еще в 2022 году, когда Белый дом предпринял попытки сдержать рост цен. Сегодня низкий уровень запасов сырья грозит национальной безопасности Штатов. Прогнозируется подорожание нефтепродуктов.