Прямой эфир

В США серьёзно сократился запас нефти – израсходовано около 40% активов

05 декабря 2023 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США значительно сократился запас нефти. В стране израсходовано 40 % активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США серьёзно сократился запас нефти – израсходовано около 40% активов-1

Это рекорд за последние 30 лет. Сокращение резервов началось еще в 2022 году, когда Белый дом предпринял попытки сдержать рост цен. Сегодня низкий уровень запасов сырья грозит национальной безопасности Штатов. Прогнозируется подорожание нефтепродуктов.

# Добыча нефти # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии решили продлить контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией
05 декабря 2023 06:21

В Германии решили продлить контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией

Снегопады накрыли Европу: более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары в Москве
05 декабря 2023 06:18

Снегопады накрыли Европу: более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары в Москве

В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести
04 декабря 2023 20:31

В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести