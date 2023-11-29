Саудовская Аравия призывает участников ОПЕК+ снизить добычу нефти. С июля Эр-Рияд сокращает производство на миллион баррелей в сутки и теперь предлагает союзникам по альянсу разделить это бремя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако переговоры идут сложно. Ангола и Нигерия выражают нежелание уменьшать свою добычу в 2024 году, поэтому заседание коалиции было отложено на 30 ноября. Инвесторы рассчитывают, что как минимум Россия и Саудовская Аравия сохранят ранее введенные ограничения до весны 2024 года.