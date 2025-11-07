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Новости по тегу #Дмитрий Ясюченя

В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?
07 ноября 2025 16:07

В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?

Сотрудники милиции усилили контроль выполнения ПДД
03 сентября 2025 07:19

Сотрудники милиции усилили контроль выполнения ПДД

Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель
21 мая 2025 09:24

Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель

Белорусская милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотников
03 мая 2024 17:25

Белорусская милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотников

Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА
25 апреля 2024 19:47

Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА

Сотрудники МЧС проверили минские кафе и рестораны. Какие нарушения установлены?
06 января 2024 17:28

Сотрудники МЧС проверили минские кафе и рестораны. Какие нарушения установлены?

«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?
19 июня 2022 11:35

«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре?
19 июня 2022 11:31

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре?

При желании можно и на потолке в квартире хранить. Где лучше прятать велосипед?
19 июня 2022 11:25

При желании можно и на потолке в квартире хранить. Где лучше прятать велосипед?

В Беларуси резко выросло количество летальных заплывов. За два дня утонули 16 человек
13 июня 2022 19:34

В Беларуси резко выросло количество летальных заплывов. За два дня утонули 16 человек

Как заказать правильных Деда Мороза и Снегурочку?
27 декабря 2018 08:15

Как заказать правильных Деда Мороза и Снегурочку?

«Кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо»: белорусы редко попадают в неприятности за границей
17 августа 2018 10:40

«Кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо»: белорусы редко попадают в неприятности за границей