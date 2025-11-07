Новости по тегу #Дмитрий Ясюченя

«Иногда это молодые люди, молодая женщина, иногда женщины, люди совсем взрослого, пожилого возраста. Иногда это мужчины».
В Госавтоинспекции напоминают: водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части.
«За уклонение от этой обязанности грозит как административная ответственность, так и уголовная».
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