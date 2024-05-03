Белорусская милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотников

В летний сезон милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это поможет оперативно отслеживать обстановку, устанавливать места совершения правонарушений и предотвращать возможные несчастные случаи.

Для охраны порядка задействуют и новые технические средства. Сотрудники будут перемещаться на велосипедах и скутерах.

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД:

Если взять статистику, то наиболее частыми правонарушениями граждан в местах массового отдыха является распитие спиртных напитков и пива. Данные факты сотрудниками милиции сразу же пресекаются, лица привлекаются к административной ответственности.

В Минске определено 13 мест массового отдыха, 12 из них расположены у водоемов. Только в трех разрешено купание: на оборудованных пляжах Цнянского водохранилища, Дроздах и Комсомольском озере.