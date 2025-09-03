Сотрудники милиции усилили контроль выполнения ПДД

Сотрудники милиции усилили контроль выполнения правил дорожного движения, в том числе изменений, вступивших в силу с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Госавтоинспекции напоминают: водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части.
Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
Нельзя управлять средством персональной мобильности в обозначенной пешеходной зоне, запрещено движение по тротуару, если масса устройства превышает 35 килограмм. Для контроля за выполнением требований законодательства, в том числе спешивания на пешеходных переходах, применяются технические средства и система мониторинга. Для общественной безопасности на дороги выделен дополнительный наряд ДПС, проводятся рейдовые мероприятия.
В ГАИ нацелены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Инспекторы призывают строго соблюдать правила и быть максимально внимательными. По 5 сентября продолжается акция «Внимание – дети». В светлое время суток водители должны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Наряды ДПС усилены вблизи учреждений образования.