Сотрудники милиции усилили контроль выполнения ПДД

Сотрудники милиции усилили контроль выполнения правил дорожного движения, в том числе изменений, вступивших в силу с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госавтоинспекции напоминают: водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части.