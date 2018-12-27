Как заказать правильных Деда Мороза и Снегурочку?

Елена Журавлева, директор праздничного агентства:

Чтобы артист где-то выпал из образа и пошёл чего-то покушать, или что-то ему дали выпить – нельзя ни в коем случае. Есть дети, есть взрослые. Даже, если этот момент, в первую очередь, сыграет так: «Ну, что здесь такого?» Это артист, это Дед Мороз. Он должен до конца, как зайти, так и выйти в своём образе.

Елена – директор праздничного агентства уже больше 10 лет. Признаётся, радушные и гостеприимные белорусы не раз предлагали актёрам присоединиться к большому празднику. И уверяет, профессионал – никогда не согласится. Елена Журавлева:

95% – именно артисты театра и кино: актёры профессиональные, которые закончили Академию искусств или Институт культуры. Конечно, есть артисты у нас, которые самородки, которые просто сами по себе хорошие и артистичные, но всё равно легче всего работать с актёрами.

Сегодня поздравляют детей в резиденции Деда Мороза. Актёрам предстоит отыграть 5 программ за 10 часов. А до этого ещё нанести профессиональный грим и облачиться в костюмы сказочных героев, изготовленных, кстати, на заказ. Дед Мороз:

Дедушка Мороз должен детей удивлять. Они постоянно пытливо спрашивают, настоящий ли я или нет, поэтому Дедушка Мороз постоянно старается огонёчек словить или, может быть, какой-то подарок из ниоткуда достать.

Особое внимание – сценарию новогоднего праздника. Ведь когда рассказываешь, а тем более, показываешь детям волшебную сказку – важна каждая деталь.

После представления трёхлетняя Лиза ушла домой в ожидании новогодней ночи, когда Дед Мороз оставит желанный подарок под ёлкой. Вряд ли такое случилось, если бы девочка встретила сказочного героя нетрезвым на улице.

Дмитрий Ясюченя, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики правонарушений Ленинского РУВД г. Минска:

Появление даже в новогоднюю ночь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, даже если вы облачены в костюм Деда Мороза, оно недопустимо. Оно карается нашим законодательством, статья 17.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Внушительный штраф до 15 базовых величин или арест до 15 суток. Чтобы проснуться в первый день 2019 года дома, милиционеры советуют не злоупотреблять, а то и вовсе отказаться от спиртного. Лучше, всё же, сосредоточиться на детях и подарить малышам долгожданный праздник.