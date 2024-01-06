Сотрудники МЧС проверили минские кафе и рестораны. Какие нарушения установлены?

В прошлом месяце Беларусь всколыхнула новость о пожаре в одном из столичных ресторанов. Тогда пламя быстро удалось потушить и никто не пострадал. Тем не менее происшествие стало поводом для усиления рейдов МЧС по заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В один из них отправилась и наш корреспондент Яна Лысякова.

Чаще всего сотрудники МЧС выходят в профилактические рейды не одни. Работают в тесной связке с другими службами. Так и в этот раз. К ним присоединились сотрудники РУВД Центрального района и санстанции. Последние проверяют соблюдение правил личной гигиены и прохождение медицинского осмотра обслуживающего персонала. Благодаря строгому контролю снижается риск распространения инфекционных заболеваний и отравлений.

Яна Лысякова, корреспондент:

Сегодня мы посетили несколько заведений. В каждом из объектов выявлены нарушения. Они должны быть устранены в кратчайшие сроки.

К слову, за прошлый месяц в рамках проведения рейдовых мероприятий на объектах общественного питания к административной ответственности привлечено около 60 руководителей и должностных лиц. В отношении полусотни ведется административный процесс.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Выявлены нарушения. Они практически везде типовые, преимущественно это нарушения правил пожарной безопасности, в том числе при использовании пиротехнических изделий, так же это незнание персоналом объекта и правил поведения при чрезвычайных ситуациях.