«Кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо»: белорусы редко попадают в неприятности за границей

Новости Беларуси. Как ведут себя белорусы за рубежом, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Белорусы часто становятся жертвами преступлений за рубежом?

Дмитрий Ясюченя, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Ленинского района Минска, майор милиции:

Нужно отдать должное нашему менталитету, нашей ментальности. Всё-таки, белорусы, действительно, кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо. И случаи, когда с нашими гражданами случаются какие-то противоправные действия, что-то такое резонансное, на территории других государств – единичны.

Наверное, наш менталитет – с молоком матери впитывается.

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