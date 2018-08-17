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«Кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо»: белорусы редко попадают в неприятности за границей

17 августа 2018 10:40
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Новости Беларуси. Как ведут себя белорусы за рубежом, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Белорусы часто становятся жертвами преступлений за рубежом?

Дмитрий Ясюченя, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Ленинского района Минска, майор милиции:
Нужно отдать должное нашему менталитету, нашей ментальности. Всё-таки, белорусы, действительно, кровно заработанные деньги берегут достаточно хорошо. И случаи, когда с нашими гражданами случаются какие-то противоправные действия, что-то такое резонансное, на территории других государств – единичны.

Наверное, наш менталитет – с молоком матери впитывается.   

Безопасный отдых: как не потерять деньги, документы и ребёнка

# Отпуск # общество # Дмитрий Ясюченя

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