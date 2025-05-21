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Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель

21 мая 2025 09:24
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Разговор о тех, кто стоит на страже экономической безопасности нашей страны. Правоохранительные органы активно работают с гражданами, уклоняющимися от трудовой деятельности. Чем грозит отсутствие официального дохода? На эти вопросы ответил гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии –Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции и общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как столичная милиция взаимодействует с лицами, которые не заняты в экономике страны?

Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель-2

Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции и общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
В текущем году столичной милицией было уделено очень большое внимание этой категории – трудоспособные лица, которые не работают. Мы для себя работу переформатировали и ее свели к такой задаче – достучаться до каждого.

Александра Каштанова, ведущая:
А какие меры применяются к тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства?

Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель-4

Дмитрий Ясюченя:
Есть люди, которые уклоняются сознательно и состоят на учетах в милиции. В соответствии с законом, почти все они обязаны трудиться. И за уклонение от этой обязанности грозит как административная ответственность, так и уголовная. Есть же категория людей, которые не стоят у нас на учетах, но они по своему социальному статусу не хотят трудиться, имеют доходы на стороне.

Работа, которую мы уже провели, – тысячи людей, которые вышли из теневых доходов, официально легализовали свой доход.

Для нетрудоустроенных граждан установлен повышенный тариф на коммунальные услуги. Подробности смотрите в видео.

# Милиция Беларуси # Трудоустройство # Закон # Работа # Дмитрий Ясюченя

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