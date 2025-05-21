Что грозит тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства? Рассказал правоохранитель

Разговор о тех, кто стоит на страже экономической безопасности нашей страны. Правоохранительные органы активно работают с гражданами, уклоняющимися от трудовой деятельности. Чем грозит отсутствие официального дохода? На эти вопросы ответил гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии –Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции и общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как столичная милиция взаимодействует с лицами, которые не заняты в экономике страны?

Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции и общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:

В текущем году столичной милицией было уделено очень большое внимание этой категории – трудоспособные лица, которые не работают. Мы для себя работу переформатировали и ее свели к такой задаче – достучаться до каждого. Александра Каштанова, ведущая:

А какие меры применяются к тем, кто сознательно уклоняется от официального трудоустройства?