В Беларуси резко выросло количество летальных заплывов. За два дня утонули 16 человек

Новости Беларуси. С началом купального сезона в Беларуси резко выросло количество летальных заплывов. 16 утонувших за выходные. В минувшее воскресенье, 12 июня, МЧС даже произвело рассылку пользователям мобильных телефонов с напоминанием о правилах поведения на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обеспечить себе безопасное лето и не оказаться на дне – следующий материал.

Полина Королева, корреспондент:

Прошлая неделя отметилась +30 °C. Лето сменило дождливую весну, но дышать стало невозможно даже в тени. Иногда казалось, что на асфальте можно приготовить омлет. Потому неудивительно, что, спасаясь от жары, люди заторопились на пляж. Впрочем, вместе с беззаботными плесканиями в воде пришли и неприятности.

Только за прошлую неделю в Беларуси утонули 32 человека. Пик пришелся на минувшие выходные, 11-12 июня. За два дня спасатели достали из воды 16 тел. Среди погибших один ребенок. По статистике, больше всего летальных заплывов в Витебской и Минской областях. Чтобы избежать трагедии, МЧС напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила поведения на воде. Читайте здесь. Главной причиной трагедий становится небезызвестный человеческий фактор. Чтобы предупредить гибель на воде, сотрудники ОСВОДа проводят профилактическую работу и, конечно, реагируют моментально, если на подопечном им пляже все-таки случилось ЧП. Полина Королева:

45 секунд на погрузку в спасательный катер и максимум две минуты, чтобы добраться до места трагедии. К слову, в катере всегда присутствует все необходимое: это спасательные круги, жилеты, веревки и тросы. Важным членом команды является водолаз. Именно он достает тонущего человека даже из-под воды. Оберегают посетителей пляжей часто от собственной глупости и сотрудники милиции. В летний сезон режим их работы у песчаных склонов усиленный.

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД Минска:

Усиливается количество нарядов, потому что люди идут, отдыхают. И наш основной посыл, на что мы делаем акцент, – это нарушение общественного порядка, недопущение нарушения общественного порядка, выражающегося в распитии спиртных напитков в этих местах, разжигании костров, в каких-то хулиганских действиях. «Вплоть до того, что снять свои штаны и кинуть ему». Как спасти тонущего человека? Читайте тут. Свой «бортовой журнал», или же «черный ящик», имеет каждая станция ОСВОДа. Несмотря на рабочий понедельник, на могилевском пляже у Печерского озера нет ни одного свободного лежака. Под бдительным взором спасателей сегодня отдыхают почти 200 человек. А вот в минувшие выходные здесь была почти 1 000. Для работников ОСВОДа такой наплыв людей – серьезная нагрузка. Тем более что половина на пляже – подростки и дети. Как оказалось, некоторые из них купаются без присмотра взрослых. В журнале происшествий на воде с начала лета зафиксировано уже больше 40 случаев. Участники половины из них – несовершеннолетние.

Дмитрий Ковалев, спасатель-водолаз Печерской спасательной станции Могилева:

Дети в основном под контролем. Если не с родителями, мы их отправляем домой, звоним родителям по телефону и записываем их данные. Потом можем сообщить в школу, смотрим по ситуации.