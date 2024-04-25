Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА

В летний сезон милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотных летательных аппаратов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это поможет оперативно отслеживать обстановку, устанавливать места совершения правонарушений и предотвращать возможные несчастные случаи. Для охраны порядка задействуют и новые технические средства. Сотрудники будут перемещаться на велосипедах и скутерах.

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД:

Если взять статистику, то наиболее частыми правонарушениями граждан в местах массового отдыха является распитие спиртных напитков и пива. Данные факты сотрудниками милиции сразу же пресекаются, лица привлекаются к административной ответственности.