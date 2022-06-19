При желании можно и на потолке в квартире хранить. Где лучше прятать велосипед?

В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Как же правильно хранить велосипед? Потому что в интернете сейчас вариантов очень много. Вплоть до того, что свой любимый двухколесник можно разместить чуть ли не на потолке.

Евгений Коробейник, начальник отдела розничной торговли предприятия по производству велосипедов:

Так и есть. Есть достаточное количество штатных креплений, которые можно купить практически в любом веломагазине, и закрепить его либо на потолке, на балконе или в каком-нибудь удобном месте. То есть подвесить его, чтобы он не стоял. С другой стороны, всегда есть рядышком автомобильные парковки, на которых точно так же можно договориться и хранить велосипед. Да, есть определенного рода неудобства: он не под боком, за ним надо идти. С другой стороны, может быть это намного удобнее, чем тащить его с какого-нибудь девятого этажа или в лифте.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

На тех же автомобильных парковках в нашей столице есть специально оборудованные места для хранения велосипедов. Поэтому можно ими пользоваться. Но наши граждане зачастую оставляют велосипеды где попало. Кристина Сущеня, СТВ:

В общем, главное – помнить не только в тот момент, когда уже украли велосипед. А помнить о том, где и как он находится с момента приобретения. Тогда проблем, возможно, не будет.

Илона Волынец:

Потому что даже, как показала история нашей героини, тамбур – далеко не самое надежное место для хранения. Кристина Сущеня:

Можно ли у себя во дворе организовать мини-велостоянку?

Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:

Гражданам необходимо обратиться в администрацию своего района с заявлением об установке велопарковки у своего дома. Возможно, необходимо будет собрать какое-то собрание жильцов для установки таких парковок. Кристина Сущеня:

А вы как жильцы сталкивались с таким? Может быть, опрос проводили в чате, в подъезде?