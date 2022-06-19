При желании можно и на потолке в квартире хранить. Где лучше прятать велосипед?
В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Как же правильно хранить велосипед? Потому что в интернете сейчас вариантов очень много. Вплоть до того, что свой любимый двухколесник можно разместить чуть ли не на потолке.
Евгений Коробейник, начальник отдела розничной торговли предприятия по производству велосипедов:
Так и есть. Есть достаточное количество штатных креплений, которые можно купить практически в любом веломагазине, и закрепить его либо на потолке, на балконе или в каком-нибудь удобном месте. То есть подвесить его, чтобы он не стоял. С другой стороны, всегда есть рядышком автомобильные парковки, на которых точно так же можно договориться и хранить велосипед. Да, есть определенного рода неудобства: он не под боком, за ним надо идти. С другой стороны, может быть это намного удобнее, чем тащить его с какого-нибудь девятого этажа или в лифте.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
На тех же автомобильных парковках в нашей столице есть специально оборудованные места для хранения велосипедов. Поэтому можно ими пользоваться. Но наши граждане зачастую оставляют велосипеды где попало.
Кристина Сущеня, СТВ:
В общем, главное – помнить не только в тот момент, когда уже украли велосипед. А помнить о том, где и как он находится с момента приобретения. Тогда проблем, возможно, не будет.
Илона Волынец:
Потому что даже, как показала история нашей героини, тамбур – далеко не самое надежное место для хранения.
Кристина Сущеня:
Можно ли у себя во дворе организовать мини-велостоянку?
Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:
Гражданам необходимо обратиться в администрацию своего района с заявлением об установке велопарковки у своего дома. Возможно, необходимо будет собрать какое-то собрание жильцов для установки таких парковок.
Кристина Сущеня:
А вы как жильцы сталкивались с таким? Может быть, опрос проводили в чате, в подъезде?
Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД – начальник милиции общественной безопасности:
Я как жилец товарищества собственников сталкивался с таким вопросом. Вопрос упирается в реальное желание того или иного дома, самих жильцов организовать безопасность своих велосипедов. На сегодня велопарковка – это фактически гарант сохранности велосипедов. На сегодня в городе не зафиксировано ни одного факта хищения велосипедов с оборудованных велопарковок.
Илона Вонынец:
То есть не надо ждать, когда же ЖЭС у меня во дворе установит эту велопарковку, можно проявить инициативу, и в итоге все самому организовать. Тем не менее многие минчане оставляют велотранспорт и самокаты у себя в тамбурах. Насколько это законно?
Надежда Шатило:
Хранить велосипеды, самокаты, коляски нельзя. За это предусмотрен штраф до 20 базовых величин для юридических лиц. Но, как правило, наши жильцы все равно там все оставляют.
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