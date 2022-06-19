«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?
В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Как отучить соседа от вредной привычки, когда люди выбрасывают себе же под окна сигареты?
Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:
Привлекать к административной ответственности. Надо все фиксировать, обращаться, жаловаться.
Илона Волынец:
В таком случае надо обращаться в ЖЭС или милицию?
Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД – начальник милиции общественной безопасности:
Милиция может зафиксировать факт и направить по подведомственности в ЖЭС. Конечная организация, которая будет проводить проверку и принимать решение о привлечении к ответственности, – это органы ЖКХ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Все к вопросу о взаимовежливости, уважении друг к другу. Но возвращаюсь к теме транспорта. Очень часто можно увидеть такую картину, когда шеринговые электросамокаты посреди дороги, что называется, кинул. Как сейчас обстоят дела с кражами таких электросамокатов, какая статистика?
Дмитрий Ясюченя:
Когда сам этот сервис появился, тогда они были. На сегодня они все оборудованы GPS-навигацией, взять и сделать с ним что-то очень сложно, плюс Минск – многофункциональный мегаполис, весь оборудованный камерами видеонаблюдения. Фактически уйти в какое-то темное место с подобным велосипедом невозможно. Мы все сводим к халатному отношению граждан к своему имуществу. Это единственная причина совершения данного рода преступлений.
Надежда Шатило:
Просто граждане даже не до конца понимают, что они не то, что загромождают данный проход, в случае пожароопасной ситуации это препятствие для выхода на улицу, когда люди начинают нервничать, все что угодно может быть. Конечно, плохо, все равно ставят.
Кристина Сущеня:
Вывод всегда один: уважать друг друга и чужое имущество, что тоже важно.
Илона Волынец:
Где заканчивается твоя, начинается свобода другого человека.
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