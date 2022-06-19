«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?

В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Как отучить соседа от вредной привычки, когда люди выбрасывают себе же под окна сигареты?

Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:

Привлекать к административной ответственности. Надо все фиксировать, обращаться, жаловаться. Илона Волынец:

В таком случае надо обращаться в ЖЭС или милицию?

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД – начальник милиции общественной безопасности:

Милиция может зафиксировать факт и направить по подведомственности в ЖЭС. Конечная организация, которая будет проводить проверку и принимать решение о привлечении к ответственности, – это органы ЖКХ. Кристина Сущеня, СТВ:

Все к вопросу о взаимовежливости, уважении друг к другу. Но возвращаюсь к теме транспорта. Очень часто можно увидеть такую картину, когда шеринговые электросамокаты посреди дороги, что называется, кинул. Как сейчас обстоят дела с кражами таких электросамокатов, какая статистика?