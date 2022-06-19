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«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?

19 июня 2022 11:35
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В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Как отучить соседа от вредной привычки, когда люди выбрасывают себе же под окна сигареты?  

«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?-4

Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:  
Привлекать к административной ответственности. Надо все фиксировать, обращаться, жаловаться.  

Илона Волынец:  
В таком случае надо обращаться в ЖЭС или милицию?  

«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?-7

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД – начальник милиции общественной безопасности:  
Милиция может зафиксировать факт и направить по подведомственности в ЖЭС. Конечная организация, которая будет проводить проверку и принимать решение о привлечении к ответственности, – это органы ЖКХ.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Все к вопросу о взаимовежливости, уважении друг к другу. Но возвращаюсь к теме транспорта. Очень часто можно увидеть такую картину, когда шеринговые электросамокаты посреди дороги, что называется, кинул. Как сейчас обстоят дела с кражами таких электросамокатов, какая статистика?  

«Надо всё фиксировать, обращаться, жаловаться». Как отучить соседа выбрасывать окурки под окна?-10

Дмитрий Ясюченя:  
Когда сам этот сервис появился, тогда они были. На сегодня они все оборудованы GPS-навигацией, взять и сделать с ним что-то очень сложно, плюс Минск – многофункциональный мегаполис, весь оборудованный камерами видеонаблюдения. Фактически уйти в какое-то темное место с подобным велосипедом невозможно. Мы все сводим к халатному отношению граждан к своему имуществу. Это единственная причина совершения данного рода преступлений.  

Надежда Шатило:  
Просто граждане даже не до конца понимают, что они не то, что загромождают данный проход, в случае пожароопасной ситуации это препятствие для выхода на улицу, когда люди начинают нервничать, все что угодно может быть. Конечно, плохо, все равно ставят.  

Кристина Сущеня:  
Вывод всегда один: уважать друг друга и чужое имущество, что тоже важно.  

Илона Волынец:  
Где заканчивается твоя, начинается свобода другого человека.  

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# Соседи # общество # Илона Волынец # Надежда Шатило # Дмитрий Ясюченя # Кристина Сущеня # Фотофакт

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