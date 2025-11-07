В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?

Проявления токсичного поведения можно и нужно распознать на ранних этапах, пока они не переросли в катастрофу, потому что безобидные на первый взгляд скандалы могут окончиться на больничной койке, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:

Если уже брать в цифрах, то по городу Минску это от 15 до 30 сообщений ежесуточно. Иногда это молодые люди, молодая женщина, иногда женщины, люди совсем взрослого, пожилого возраста. Иногда это мужчины, но это редкие, конечно, случаи. Чаще это женщины. И вот возраст такой, более после 40 лет.

Семейный скандал как таковое явление и вызов милиции – это уже ситуация, которая не рядовая. Это ситуация, которая развивается годами. Люди живут, имеют какие-то конфликты, и просто в какой-то момент времени все приходит к тому, что уже нужно вмешаться третьей стороной. Третьей стороной выступают сотрудники милиции в такой ситуации.