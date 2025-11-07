В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?

Проявления токсичного поведения можно и нужно распознать на ранних этапах, пока они не переросли в катастрофу, потому что безобидные на первый взгляд скандалы могут окончиться на больничной койке, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Проявления токсичного поведения можно и нужно распознать на ранних этапах, пока они не переросли в катастрофу, потому что безобидные на первый взгляд скандалы могут окончиться на больничной койке, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Дмитрий Ясюченя, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
Если уже брать в цифрах, то по городу Минску это от 15 до 30 сообщений ежесуточно. Иногда это молодые люди, молодая женщина, иногда женщины, люди совсем взрослого, пожилого возраста. Иногда это мужчины, но это редкие, конечно, случаи. Чаще это женщины. И вот возраст такой, более после 40 лет.
Семейный скандал как таковое явление и вызов милиции – это уже ситуация, которая не рядовая. Это ситуация, которая развивается годами. Люди живут, имеют какие-то конфликты, и просто в какой-то момент времени все приходит к тому, что уже нужно вмешаться третьей стороной. Третьей стороной выступают сотрудники милиции в такой ситуации.
Сегодня домашние скандалисты – на контроле милиции. Дебоширов могут поставить на профилактический учет и выписать защитное предписание, чтобы он не мог приблизиться к жертве. В самых сложных случаях таких тиранов ждут места не столь отдаленные.
Дмитрий Ясюченя:
По фактам семейно-бытовых конфликтов есть у нас уголовная ответственность. Это угроза убийством, когда человек, потерпевшая сторона, жертва, реально осознает угрозу своей жизни при проведении конфликта. И это, скажу так, необязательно сопряжено с причинением телесных повреждений. Есть предмет: нож, сковородка, утюг, все, что угодно – есть такая ситуация, что жертва осознанна и понимает прекрасно, что в той ситуации она боится за свою жизнь, опасается.
Подробнее в видео.