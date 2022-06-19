«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре?

В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Боюсь сказать, что и я тоже иногда оставляю детские велосипеды и самокаты в тамбуре, но мне повезло с соседями, мы не конфликтуем. Претензий мне не предъявляют. Кристина Сущеня, СТВ:

Мы бы с тобой не ужились в одном тамбуре, потому что у меня к таким соседям есть претензии. Буквально недавно у нас с соседями был конфликт, потому что они считают, что возле нашей входной двери идеальное место для хранения своих четырех велосипедов. У нас был конфликт, пообещали установить какой-то держатель, но ничего не произошло. Мы с мужем взяли и решили поставить там цветочки – все, чтобы только убрать оттуда велосипеды. Илона Волынец:

Что в тамбуре теперь стоит? И велосипеды и столик с вазой?

Кристина Сущеня:

К сожалению, да. Илона Волынец:

Надежда Павловна, рассудите. Тут же можно штраф выписывать и Кристине, и ее соседям?

Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:

Да, такого быть не должно. Такие ситуации возникают, когда соседи по общему тамбуру жалуются друг на друга. Выходит мастер, обследует тамбур, выносит предписание, дает какой-то срок об устранении нарушений. Если личные вещи убирают, допустим, велосипеды, то вопрос закрыт. Если говорит, что я не уберу, это мой тамбур, что хочу, то делаю, то мы можем оштрафовать таких граждан. Кристина Сущеня:

Насколько часто поступают такие запросы на загроможденный тамбур? Как часто жалуются друг на друга?

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД – начальник милиции общественной безопасности:

В данном случае мы работаем не от жалоб, а самостоятельно. Работа органов внутренних дел в соответствии с законом о профилактике построена таким образом, что мы проводим рейдовые мероприятия по жилым домам с целью профилактики этих самых хищений. Статистку сегодня приводили, одно хищение в день совершается. Это немало. Самая главная профилактика – предотвращение их нахождения в тамбурах либо подъездах. Не могу сказать, что их поступает очень много, но если поступает, могу сказать, что это все перерастает в бытовой конфликт между соседями. Илона Волынец:

Какова сама процедура? Коммунальные органы взаимодействуют с правоохранительными. Допустим, Кристина официально обращается с заявлением, что она не может договориться с соседом и есть такая проблема. Что дальше происходит? Надежда Шатило:

Мы выходим, составляем акт осмотра, фиксируем, что в тамбуре находится велосипед, выносим предупреждение с просьбой убрать велосипед и даем определенный срок. Выходим второй раз, если велосипед не убран, вызываем гражданина к себе, составляем протокол и штрафуем. Бывает такое, что граждане в принципе не хотят приходить – пусть стоит. Тогда тоже составляем протокол и направляем документы в суд. Кристина Сущеня:

Хранение стройматериалов, мусора в коридоре. Как отучить соседей от этого?