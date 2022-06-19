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«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре?

19 июня 2022 11:31
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В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан?  Об этом рассказали в программе «Большой город».

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре? -1

Илона Волынец, СТВ:  
Боюсь сказать, что и я тоже иногда оставляю детские велосипеды и самокаты в тамбуре, но мне повезло с соседями, мы не конфликтуем. Претензий мне не предъявляют.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Мы бы с тобой не ужились в одном тамбуре, потому что у меня к таким соседям есть претензии. Буквально недавно у нас с соседями был конфликт, потому что они считают, что возле нашей входной двери идеальное место для хранения своих четырех велосипедов. У нас был конфликт, пообещали установить какой-то держатель, но ничего не произошло. Мы с мужем взяли и решили поставить там цветочки – все, чтобы только убрать оттуда велосипеды.  

Илона Волынец:  
Что в тамбуре теперь стоит? И велосипеды и столик с вазой?  

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре? -3

Кристина Сущеня:  
К сожалению, да.  

Илона Волынец:  
Надежда Павловна, рассудите. Тут же можно штраф выписывать и Кристине, и ее соседям?  

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре? -5

Надежда Шатило, заместитель директора ЖЭУ-2 Первомайского района Минска:  
Да, такого быть не должно. Такие ситуации возникают, когда соседи по общему тамбуру жалуются друг на друга. Выходит мастер, обследует тамбур, выносит предписание, дает какой-то срок об устранении нарушений. Если личные вещи убирают, допустим, велосипеды, то вопрос закрыт. Если говорит, что я не уберу, это мой тамбур, что хочу, то делаю, то мы можем оштрафовать таких граждан.  

Кристина Сущеня:  
Насколько часто поступают такие запросы на загроможденный тамбур? Как часто жалуются друг на друга?  

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре? -7

Дмитрий Ясюченя, первый заместитель начальника Центрального РУВД – начальник милиции общественной безопасности:  
В данном случае мы работаем не от жалоб, а самостоятельно. Работа органов внутренних дел в соответствии с законом о профилактике построена таким образом, что мы проводим рейдовые мероприятия по жилым домам с целью профилактики этих самых хищений. Статистку сегодня приводили, одно хищение в день совершается. Это немало. Самая главная профилактика – предотвращение их нахождения в тамбурах либо подъездах. Не могу сказать, что их поступает очень много, но если поступает, могу сказать, что это все перерастает в бытовой конфликт между соседями.  

Илона Волынец:  
Какова сама процедура? Коммунальные органы взаимодействуют с правоохранительными. Допустим, Кристина официально обращается с заявлением, что она не может договориться с соседом и есть такая проблема. Что дальше происходит?  

Надежда Шатило:  
Мы выходим, составляем акт осмотра, фиксируем, что в тамбуре находится велосипед, выносим предупреждение с просьбой убрать велосипед и даем определенный срок. Выходим второй раз, если велосипед не убран, вызываем гражданина к себе, составляем протокол и штрафуем. Бывает такое, что граждане в принципе не хотят приходить – пусть стоит. Тогда тоже составляем протокол и направляем документы в суд.  

Кристина Сущеня:  
Хранение стройматериалов, мусора в коридоре. Как отучить соседей от этого?  

«Такого быть не должно». Как разрешить конфликт с соседями из-за захламления в тамбуре? -9

Надежда Шатило:  
Я бы сказала, что это вопрос поколений, потому что более взрослые люди к этому привыкли. Их это устраивает: метелки, баночки, велосипеды – все там должно стоять.  

Илона Волынец:  
Сложно расстаться со старыми вещами, потом надо отвезти это на дачу, пусть там хранится.  

Надежда Шатило:  
До дачи еще далеко – зима вся впереди. куда вывозить? И вот оно стоит. В соседней квартире живут молодые люди, которые хотят евроремонт, чтобы была белая плитка, светлые стены и ничего не мешало. Тоже такие конфликты у нас есть. Стараемся разговаривать с людьми, объяснять им. Не всегда получается, приходится и документы составлять, и в суд направлять. Но я стараюсь с такими соседями не ругаться, а договариваться. Если у вас – цветы, у них –велосипеды, давайте уберем все. Все будут рады и довольны.  

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# Соседи # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Надежда Шатило # Дмитрий Ясюченя

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