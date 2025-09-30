Новости по тегу #Дмитрий Никуленков

«Я не считаю, что это личное достижение. Потому что это огромный вклад каждого человека – массажиста, врача, спортсмена, работника офиса».
Главный тренер «армейцев» Дмитрий Никуленков смог привести команду к чемпионству за два года. То ли коуч владеет секретными знаниями, то ли он обворожил капризную фортуну – остается только догадываться.
Для наших спортсменов это первый международный выезд за долгое время. Под руководством главного тренера Юрия Шевцова 19 гандболистов, многие из них в расположении национальной дружины впервые.
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