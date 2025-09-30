Прямой эфир

Новости по тегу #Дмитрий Никуленков

Дмитрий Никуленков: «Звания «Минчанин года» удостоилась наша команда»
30 сентября 2025 15:30

Дмитрий Никуленков: «Звания «Минчанин года» удостоилась наша команда»

О чемпионстве, тренерской карьере, команде и планах – пообщались с главным тренером ГК «СКА-Минск»
15 июня 2025 18:36

О чемпионстве, тренерской карьере, команде и планах – пообщались с главным тренером ГК «СКА-Минск»

12 марта мужская сборная Беларуси по гандболу отправится в Иран для участия в товарищеском турнире
10 марта 2025 20:13

12 марта мужская сборная Беларуси по гандболу отправится в Иран для участия в товарищеском турнире

Гандболисты минского СКА одержали победу над питерским «Зенитом»
01 марта 2024 11:22

Гандболисты минского СКА одержали победу над питерским «Зенитом»

«Все настраиваются на него по-другому». Главком ГК «СКА-Минск» о предстоящем матче с «Мешков Брест»
30 января 2024 17:22

«Все настраиваются на него по-другому». Главком ГК «СКА-Минск» о предстоящем матче с «Мешков Брест»

«Мешков Брест» обыграл «СКА-Минск» в мужском ЧБ по гандболу
18 октября 2023 18:52

«Мешков Брест» обыграл «СКА-Минск» в мужском ЧБ по гандболу

«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу
14 августа 2023 19:54

«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

Дмитрий Никуленков стал главным тренером минского СКА
14 июня 2023 20:07

Дмитрий Никуленков стал главным тренером минского СКА

«Это новый опыт». В белорусском гандболе появились зарубежные команды
06 ноября 2022 18:50

«Это новый опыт». В белорусском гандболе появились зарубежные команды

Юниорская сборная Беларуси по гандболу с двух побед стартовала на турнире в Чехове
26 декабря 2020 19:39

Юниорская сборная Беларуси по гандболу с двух побед стартовала на турнире в Чехове

Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»
28 августа 2020 19:58

Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать
22 июля 2020 19:53

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать