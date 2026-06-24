Прямой эфир

В Великобритании нарастает кризис в родильных отделениях

24 июня 2026 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Великобритании нарастает кризис в родильных отделениях: расследования смертей и травм младенцев, а также поток жалоб подорвали доверие к больницам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании нарастает кризис в родильных отделениях-2

Особенно тяжелая ситуация в графстве Дэвон – ни один из четырех местных роддомов не получил положительной оценки. Будущим матерям приходится ехать более чем за 120 километров в поисках надежного учреждения. Из-за перераспределения потока пациенток нагрузка на лучшие роддома резко выросла: за два года четыре из шести ведущих центров закрыли прием для иногородних. 

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау
24 июня 2026 05:59

15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау

Латвийская портовая отрасль продолжает стремительно сдавать позиции
23 июня 2026 19:59

Латвийская портовая отрасль продолжает стремительно сдавать позиции

В Мадриде эвакуировали небоскреб из-за взрыва
23 июня 2026 19:54

В Мадриде эвакуировали небоскреб из-за взрыва