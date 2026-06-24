В Великобритании нарастает кризис в родильных отделениях: расследования смертей и травм младенцев, а также поток жалоб подорвали доверие к больницам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно тяжелая ситуация в графстве Дэвон – ни один из четырех местных роддомов не получил положительной оценки. Будущим матерям приходится ехать более чем за 120 километров в поисках надежного учреждения. Из-за перераспределения потока пациенток нагрузка на лучшие роддома резко выросла: за два года четыре из шести ведущих центров закрыли прием для иногородних.