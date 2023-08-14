«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

Спарринг получился зрелищным. Обе дружины порадовали зрителей обилием голов. В один момент минчане вели, но за считаные минуты до финального свистка упустили преимущество. Итоговый счет – 32:30 в пользу московского клуба. Важно учитывать, что наши гандболисты только вернулись в строй после отдыха, так что это поражение – не показательное.

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК СКА:

Это наша первая игра после трудных сборов в Стайках. В принципе, я доволен игрой, потому что план был такой на игру, что мы будем защищаться. Только защита – 5-1, никаких реагирований мы не хотели делать, смена защит. Нам просто нужна была информация, как она получается, потому что для нас это новая защита. Мы будем ее наигрывать, чтобы она у нас была в запасе. Сегодня играли все, я, в принципе, доволен. Есть над чем работать, идем дальше.