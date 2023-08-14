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«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

14 августа 2023 19:54
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Гандболисты минского СКА провели первый товарищеский матч после выхода из отпуска. На домашней площадке «армейцы» уступили московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу-1

Спарринг получился зрелищным. Обе дружины порадовали зрителей обилием голов. В один момент минчане вели, но за считаные минуты до финального свистка упустили преимущество. Итоговый счет – 32:30 в пользу московского клуба. Важно учитывать, что наши гандболисты только вернулись в строй после отдыха, так что это поражение – не показательное.

«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу-4

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК СКА:
Это наша первая игра после трудных сборов в Стайках. В принципе, я доволен игрой, потому что план был такой на игру, что мы будем защищаться. Только защита – 5-1, никаких реагирований мы не хотели делать, смена защит. Нам просто нужна была информация, как она получается, потому что для нас это новая защита. Мы будем ее наигрывать, чтобы она у нас была в запасе. Сегодня играли все, я, в принципе, доволен. Есть над чем работать, идем дальше.

# Гандбол # Дмитрий Никуленков # Фотофакт

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