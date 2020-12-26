Юниорская сборная Беларуси по гандболу с двух побед стартовала на турнире в Чехове

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по гандболу, составленная из игроков до 18 лет, успешно стартовала на товарищеском турнире в Чехове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина под руководством Островского и Никуленкова одержала две победы в двух матчах. Вначале белорусы взяли верх над «Чеховскими медведями» (30:24), а затем не устояла дружина «Виктор СУОР» из Ставрополя (42:26).