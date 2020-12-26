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Юниорская сборная Беларуси по гандболу с двух побед стартовала на турнире в Чехове

26 декабря 2020 19:39
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по гандболу, составленная из игроков до 18 лет, успешно стартовала на товарищеском турнире в Чехове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по гандболу с двух побед стартовала на турнире в Чехове-1

Дружина под руководством Островского и Никуленкова одержала две победы в двух матчах. Вначале белорусы взяли верх над «Чеховскими медведями» (30:24), а затем не устояла дружина «Виктор СУОР» из Ставрополя (42:26).

Также среди оппонентов будут клуб «Астрахань» и российская дружина U-18.

# Гандбол # Василий Островский # Дмитрий Никуленков # Фотофакт

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