25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России: как проходит подготовка?

Уже завтра, 25 июня, стартует XIII Форум регионов Беларуси и России. Минск и Минская область готовы принять многочисленные российские делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом масштабном союзном диалоге примут участие более полутора тысяч человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества – от межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр BELEXPO, где пройдет пленарное заседание. Форум охватил почти все регионы, ведь именно на местах реализуются ключевые совместные проекты. От выставки-ярмарки до переговоров и встреч! Как пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России?

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В ходе подготовки этого форума была задействована практически вся вертикаль правительства, все министерства, концерны, области, регионы. На протяжении года эта подготовка велась, и сейчас она выходит на финишную прямую. Уже определены все секции, все участники, все выступающие и те темы, которые будут охвачены непосредственно в ходе форума. А их спектр достаточно широк. Подготовлено к подписанию и планируется к подписанию не только контрактов, но и других документов на сумму более чем 1 миллиард. Во время Форума регионов Беларуси и России свою продукцию представят предприятия из Владимирской, Калининградской, Пензенской, Псковской, Тульской областей и Краснодарского края. Бизнес-делегацию формирует торгово-промышленная палата Москвы.