Дмитрий Никуленков стал главным тренером минского СКА

Новости Беларуси. У минского СКА новый рулевой. Пост главного тренера гандбольной команды занял Дмитрий Никуленков. Игорь Папруга станет спортивным директором клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. У минского СКА новый рулевой. Пост главного тренера гандбольной команды занял Дмитрий Никуленков. Игорь Папруга станет спортивным директором клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Никуленков три года работал в качестве второго тренера СКА и был капитаном команды. За это время прошел обучение в высшей школе тренеров. В его активе три победы в Кубке Беларуси в качестве игрока и тренера.