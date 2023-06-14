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Дмитрий Никуленков стал главным тренером минского СКА

14 июня 2023 20:07
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Новости Беларуси. У минского СКА новый рулевой. Пост главного тренера гандбольной команды занял Дмитрий Никуленков. Игорь Папруга станет спортивным директором клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Никуленков стал главным тренером минского СКА-1

Никуленков три года работал в качестве второго тренера СКА и был капитаном команды. За это время прошел обучение в высшей школе тренеров. В его активе три победы в Кубке Беларуси в качестве игрока и тренера.

# Гандбол # Игорь Папруга # Дмитрий Никуленков # Фотофакт

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